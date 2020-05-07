Суд продлил домашний арест Майклу Калви

https://static.news.ru/photo/e3fd19da-9099-11ea-9655-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста для основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов этого дела.

Об этом журналистам РИА Новости сообщили в пресс-службе арбитража. В результате мужчина останется под домашним арестом до 13 августа.

Как писал NEWS.ru, уголовное дело против Калви было возбуждено в феврале 2019 года. Следствие считает, что он участвовал в схеме мошенничества на 2,5 млрд рублей в отношении банка «Восточный». Согласно этой версии, Калви был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд рублей.

ПКБ решило вернуть долг через отступные 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в 3 млрд руб. Как считает следствие, реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тысяч рублей.

В конце декабря следствие предъявило всем фигурантам обвинение в окончательной редакции. В нём их действия были переквалифицированы с мошенничества на растрату в крупном размере, а также было изменено само содержание: теперь следствие считает, что Baring Vostok выдавал безвозвратные кредиты банку «Восточный».