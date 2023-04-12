Калужский суд отказался рассматривать дело против врача о дискредитации ВС Калужский суд отказался рассматривать дело против врача Юрия Евича о дискредитации ВС

Фото: yurichnovorossia/vk.com

Юрий Евич

Козельский районный суд Калужской области отказался от рассмотрения протокола о дискредитации российской армии в отношении военного хирурга и участника СВО Юрия Евича, пишет РИА Новости со ссылкой на картотеку инстанции. Дело вернули без рассмотрения.

До этого в картотеке говорилось, что заседание по делу о дискредитации назначено на 18 апреля.

В графе «подготовка дела к рассмотрению» значится «возвращено без рассмотрения», — пишут журналисты.

За Евича вступились губернатор Калужской области Владислав Шапша и полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Губернатор области заявил, что Евич проводил курсы тактической медицины и на базе Калужского госуниверситета рассказывал о патриотизме и любви к Родине. Он надеялся, что суд разберется со сложившейся ситуацией. Трутнев же заявлял, что готов заплатить штраф вместо Евича в случае соответствующего решения суда.

Протокол на полевого хирурга выписали после его лекции на Сахалине. Ранее стало известно, что в протокол об административном правонарушении попали четыре цитаты из трехчасовой лекции доктора. Сообщалось, что Евич «выступил с утверждениями, которые направлены на создание негативной оценки ВС РФ ввиду проведения СВО». Как писали журналисты, при общении с сотрудниками Росгвардии врач выявил не лучшее их обучение и оснащение по медицинской части.