https://static.news.ru/photo/a6b1fa92-3166-11ea-ae48-fa163e074e61_660.jpg Фото: k.skdts/vk.com

Калуга получила символическую «Хрустальную снежинку», таким образом став «Новогодней столицей России» 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба калужской городской управы. Предыдущим обладателем этого звания была Рязань, где и прошла церемония передачи «Хрустальной снежинки».

Калуга проводит 2020 год и встретит 2021 год в статусе новогодней столицы России. Сейчас план праздничных мероприятий находится в стадии разработки, в ближайшее время он будет сформирован, — говорится в сообщении пресс-службы.

Проект Минкультуры РФ «Новогодняя столица» призван популяризировать внутреннего туризма. Эксперты ежегодно выбирают город, который получит этот статус, опираясь на данные об уровне развития сети учреждений культуры, активности руководства и наличии площадок для массовых мероприятий в городе, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что стране нужно отказаться от новогодних праздников, так как это вредит здоровью граждан и тормозит развитие экономики.