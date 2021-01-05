Калуга, Казань и Грозный вошли в топ-5 городов РФ по качеству жизни

https://static.news.ru/photo/7cbc57b2-4f4e-11eb-919e-fa163e074e61_660.jpg Грозный Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press

Грозный, Казань и Калуга вошли в пятёрку лучших российских городов по качеству жизни. Об этом говорится в докладе специалистов Финансового университета при правительстве России.

Кроме них, в топ-5 вошли Москва и Санкт-Петербург. В десятку лучших городов России по качеству жизни также вошли Екатеринбург, Севастополь, Сочи, Калининград и Набережные Челны.

Москва и Санкт-Петербург были признаны экспертами городами, где меньше остальных распространено деструктивное поведение, или бытовое насилие, а также высок спрос на культурные ценности, высок уровень потребления и лучше всего развита медицина.

В исследовании участвовали города, численность населения которых превышает 250 тысяч человек. Эксперты оценивали такие показатели, как уровень бытового насилия, масштаб обращения жителей в полицию и суды, спрос на культурные мероприятия и объекты, склонность к миграции, а также состояние инфраструктуры, передаёт «МК».

Ранее NEWS.ru писал о том, что девелопер из Великобритании, специализирующийся на аренде недвижимости, исследовал европейские города и назвал лучшие населённые пункты.