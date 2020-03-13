https://static.news.ru/photo/3612dcd8-651a-11ea-a3e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов запретил всем местным чиновникам выезжать за границу из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

Коллеги, вам всем запрещено выезжать за границу вообще, если только на то нет специальных указаний или срочной гуманитарной необходимости, — приводит РИА Новости слова главы субъекта, выступившего на совещании правительства региона.

Алиханов подчеркнул, что запрет распространяется на руководителей всех территориальных органов, местного самоуправления, советов депутатов, помощников депутатов, всех чиновников регионального правительства, а также подведомственных учреждений.

Знаю, что собираются детей отправлять на мероприятия в Литву и Польшу. Польша не сегодня завтра станет страной из «красной зоны», из которой запрещено приезжать в Россию просто так, — добавил губернатор.

По его словам, самоизоляция и нахождение на карантине в течение 14 дней должны быть обеспечены всем, кто посетил Китай, Южную Корею, Италию, Францию, Испанию, Германию и Иран. Жители региона, которые нарушат это положение, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности, уточняют «Невские новости».

О вспышке COVID-19 власти Китая объявили 31 декабря 2019 года. К 13 марта заразились 131 851 человек, умерли 4948, выздоровели около 70 тысяч. За последние сутки в РФ зафиксировали 6 новых случаев заражения: четыре в Москве и по одному в Краснодарском крае и Калининграде. На данный момент есть данные о 32 заболевших COVID-19, писал NEWS.ru.