Калининградец получил 14 лет за надругательства над детьми

Жителя Калининградской области суд приговорил к 14 годам и шести месяцам колонии строгого режима, признав виновным в надругательствах над малолетними мальчиками. Об этом сообщается на сайте областного управления СКР.

По данным следствия, 34 летний мужчина совершил в 2018–2020 годах 25 преступлений сексуального характера в отношении 13 мальчиков. Всем им было не более 12 лет. Злоумышленник заманивал детей к себе домой, предлагая поиграть в компьютер. Со всеми ними он поддерживал дружеские отношения. О преступлениях стало известно после того, как один из детей рассказал о произошедшем родителям.

Мужчина признал свою вину на стадии предварительного расследования. Вынесенный ему приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что на Алтае предъявили обвинение 14-летней школьнице, которая надругалась над 11-летней девочкой. Инцидент произошёл в мае, о нём стало известно после распространения в Сети соответствующего видео.