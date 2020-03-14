https://static.news.ru/photo/010d82e0-66d2-11ea-b81b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям Калининградской области, которые находятся в туристических поездках по Европе, лучше возвращаться домой через Москву. Об этом заявил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

Он пояснил, что соседние с областью Польша и Литва практически закрыли свои границы из-за угрозы распространения коронавируса.

Поэтому самый рабочий вариант — через Москву <...> берите авиабилеты до Москвы, а потом до Калининграда, — написал чиновник в Instagram.

Он предупредил, что в столичном аэропорту Шереметьево возвращающимся на родину калининградцам нужно будет заполнить анкету и сдать экспресс-анализ на коронавирус. По возвращении домой — пройти 14-дневный карантин по месту жительства или в обсерваторе.

Ранее NEWS.ru писал, что поезда из Москвы и других городов продолжат курсировать в Калининград через Литву, несмотря на ввод Вильнюсом ряда ограничений. При этом на территории балтийской республики составы останавливаться не будут.