Назван один из самых популярных российских городов для отдыха в ноябре Блогер Ансталь назвала Калининград самым популярным городом для отдыха в ноябре

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/Global Look Press

Калининградская область обладает богатой историей, там есть множество интересных мест и старинных замков, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, именно поэтому Калининград является одним из самых популярных городов для отдыха в ноябрьские праздники.

В Калининграде есть множество интересных и красивых мест, поэтому туристы могут смело отправляться туда на ноябрьские праздники. Один из самых популярных музеев города — это Музей Янтаря. Еще советую отправиться в Рыбную деревню. Это исторический комплекс, расположенный на берегу реки. Также за полчаса туристы могут добраться до Зеленоградска и Светлогорска. Интересный факт — Зеленоградск славится не только пляжами, но и кошками, за что его и называют городом кошек, — рассказала Ансталь.

Блогер также отметила, что в городе есть множество арт-объектов, граффити, посвященных четвероногим питомцам. Главная достопримечательность Зеленоградска — это Куршская коса. Кроме того, туристы могут насладиться прекрасным видом с колеса обозрения, добавила путешественница.

Светлогорск — это город с богатым немецким архитектурным наследием, поэтому туристы любят гулять по улочкам или вдоль набережной. Там я советую посетить Янтарь-Холл, внутри которого расположен кинотеатр, конференц-зал, филиал Музея Мирового океана «Морской выставочный центр», также там есть рестораны, — сказала Ансталь.

Ранее она посоветовала встретить золотую осень в Карелии и на Алтае. По ее словам, ради горных пейзажей стоит посетить Байкал и Камчатку. Также в числе самых красивых мест осенью она назвала Петергоф.