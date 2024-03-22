Великий пост — самый сложный для соблюдения из четырех христианских постов. В этом году он начался 18 марта, а закончится 4 мая. В Великий пост следует полностью исключить из рациона мясо и различные изделия из него (сосиски, колбасу, паштет), рыбу и морепродукты (за исключением отдельных дней). Нельзя употреблять в пищу яйца, сладости, молочные продукты, а также сливочное масло.



По православной традиции в Великий пост разрешается есть строго определенный набор продуктов. В их числе овощи, зелень, ягоды, сухофрукты, фрукты, орехи, крупы, мед, грибы, соленья, кисели и компоты. Также можно употреблять в пищу хлебобулочные изделия, но при условии, что при их приготовлении не использовались яйца и молочные продукты.