https://static.news.ru/photo/7b452b14-1db5-11ea-a8b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Владелица салона красоты Полина Пэйман рассказала, какие причёски сейчас в тренде. Она посоветовала образы, которые без труда можно повторить своими руками, сообщает StarHit.

В первую очередь она назвала классический пучок. Образ можно дополнить небрежно выпущенными по контуру лица и завитыми прядями.

Конский хвост станет элегантным дополнением к смокингу или кожаной юбке-карандашу и шпилькам. Крепление накладного хвоста при небольшой длине волос можно оформить кожаной лентой.

В этом сезоне в моде крупные аксессуары родом из 90-х, поэтому можно украсить распущенные или собранные в низкий хвост волосы массивным ободком.

Кроме того, на вечеринку можно сделать причёску с накладной чёлкой или заплести небрежные косы, что также является трендом этого сезона.

А если нет времени или навыков для укладки в домашних условиях, стилист предложила использовать в причёсках модные украшения на заколках или венки с переплетением цветов и листьев.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты сервиса по поиску работы Superjob провели опрос, в результате которого выяснилось, что большинство работающих россиян готовы променять новогодний корпоратив на получение премии.