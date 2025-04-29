Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 апреля 2025 года

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День танца и другие праздники 29 апреля 2025 года

Какие праздники отмечают 29 апреля 2025 года? В этот день христиане чтут память ушедших на тот свет, а поздравления принимают артисты балета и танцоры. В народном календаре предпоследний апрельский день получил забавное название «Арина — урви берега». Что отмечают сегодня в мире — от Японии до Колумбии, какие обычаи соблюдали наши предки, кто появился на свет 29 апреля — рассказываем в нашей статье.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Что отмечают сегодня в России? Официальных национальных торжеств на этот апрельский день в нашем государстве не пришлось. Зато есть несколько крупных мероприятий, которые знают по всей планете.

Прежде всего, это Международный день танца. Ивент установлен ЮНЕСКО в далеком 1982 году. Эта дата выбрана в честь Жан-Жоржа Новерра, талантливого французского хореографа. Он сам создал поставил более 80 балетов, написал несколько важных теоретических трудов. За это Новерра называют отцом современного балета.

В этот день проходят концерты, флешмобы и мастер-классы, а хореографы и танцоры получают поздравления за вклад в развитие искусства.

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Еще одна важная дата — Международный день иммунологии. Цель мероприятия — рассказать широкой общественности, как современная наука помогает людям побеждать заболевания. А еще — объяснить, как много значит для нас иммунитет. Ивент придумал Международный союз иммунологических обществ в нулевые. Эта организация объединяет врачей-иммунологов по всей планете.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Необычные праздники сегодня

Какой сегодня праздник отмечают в мире? За границей 29 апреля запланированы самые разные мероприятия. Ниже рассказываем подробнее.

В память о юристе Игнасио Лукасе Альбаррасине, инициаторе национального закона о защите животных, в Аргентине отмечают День животных.

С помощью специального праздника, Дня посадки деревьев, колумбийские активисты пытаются сохранить и восстановить дождевые леса в стране.

В честь Хирохито, последнего монарха императорской Японии, в этом государстве отмечают День Сева — так звучал его девиз (буквально это переводится как «просвещенный мир»).

Киргизы сегодня отправляются на гуляния в столицу государства, Бишкек, ведь здесь запланирован День города.

Памятные даты 29 апреля

В разные годы в эту дату родились и ушли из жизни известные личности. В конце апреля на свет появились медиамагнат Вильям Херст, артистки Лариса Удовиченко, Мишель Пфайффер и Ума Турман, историк Василий Татищев и российский император Александр II. А вот умерли архитектор Франческо Растрелли, режиссер Альфред Хичкок, адмирал Геннадий Невельской.

Необычные праздники и интересные факты

Какие праздники отмечают 29 апреля? Мы перечислили далеко не все события предпоследнего апрельского дня. Сейчас расскажем о необычных праздниках.

На эту дату установлен День рождения застежки-молнии. Именно 29 апреля 1913 года американский инженер Гидеон Сундбек получил патент на этот незаменимый аксессуар, который сегодня используют по всему миру.

А еще в предпоследний апрельский день запланирован Всемирный день исполнения детских желаний. Событие создано для того, чтобы неравнодушные люди могли помогать тяжелобольным детям исполнять их мечты — пусть даже небольшие. С 1980-х годов, момента создания, ивент вышел за пределы больниц: теперь активисты призывают помогать не только больным детям, но и сиротам.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Памятные даты 29 апреля

В интернете с 2013 года 29 апреля отмечают еще один необычный праздник, День виральных видео. Тогда активисты предложили обратить внимание, насколько быстро определенные ролики, в основном короткометражные, становятся популярными. Вирусные видео — от тех, что заставляли нас смеяться, плакать и злиться, до тех, что вдохновляли, мотивировали и информировали нас — могли собрать миллионы просмотров всего за пару дней.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Церковный праздник сегодня — Радоница. Это специальная дата, когда христиане вспоминают ушедших на тот свет близких. По традиции Радоница наступает через девять дней после Светлого Христова Воскресенья. Православные идут на кладбища, чтобы помянуть родных, привести в порядок могилы — они верят, что так могут поделиться пасхальной радостью с теми, кто покинул этот мир. Считается, что в Радоницу душам усопших особенно нужна молитва и внимание близких.

В народном календаре 29 апреля получило необычное название: «Арина — урви берега». В предпоследний день второго месяца весны церковь вспоминает мучениц Солунских Ирину, Агапию, Хионию. Предания гласят, святые прятались от язычников в горах, но все равно были схвачены. В народной традиции святую Ирину прозвали Ариной. «Урви берега» — день тоже называется не просто так. Наши предки верили: к маю заканчивались разливы рек. В то же время почва после половодья оставалось влажной и рыхлой. Крестьяне внимательно рассматривали берега водоемов — вдруг они могли обрушиться? По народным приметам солнце сегодня сулит теплый май. А гром считается предвестником хорошего урожая.

Именины и дни ангела 29 апреля

Именины сегодня празднуют Агапия, Арина, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел, Екатерина, Василиса, Хариса, Феодора, Василий, Константин. Не забудьте поздравить родных и близких с их днем ангела сегодня.

Этот день в истории: что произошло 29 апреля?

В 1429 году при участии Жанны д'Арк снята английская осада Орлеана, что стало одним из переломных моментов в Столетней войне.

В 1770 году Джеймс Кук ступил на земли восточного побережья Австралии, нового для жителей Европы материка.

В 1897 году британский физик Джозеф Томсон стал первооткрывателем электрона.

В 1931 году в Советском Союзе запущена первая опытная телевизионная передача.

Теперь вы знаете, какой сегодня праздник отмечают в мире. В такой день наши предки отправлялись на кладбища, чтобы почтить память близких. Не забудьте поздравить знакомых с именинами сегодня, вспомните ушедших, насладитесь танцем или просто порадуйтесь весне!

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