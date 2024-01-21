Какой праздник отмечают 21 января: что было в этот день, кто родился

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В 2024 году 21 января выпало на воскресенье. Какой праздник 21 января отмечают сразу в нескольких странах, какие праздники еще есть в этот день, какие происходили исторические события и кто родился из знаменитых исторических личностей в этот день?

Где празднуют один и тот же праздник 21 января

В этот день отмечается День инженерных войск — как пишет Lenta.ru, в этот день в 1701 году царь Петр I повелел создать в Москве Школу пушкарского приказа. Она стала первой в Русском царстве математической школой для дворянских и приказных детей и выполняла функции инженерного, артиллерийского и морского училища.

В современной России День инженерных войск был учрежден президентом Борисом Ельциным в 1996 году. Спустя десять лет президент Владимир Путин своим указом установил его в качестве памятного дня.

Также 21 января отмечается День инженерных войск в вооруженных силах Белоруссии и Казахстана. В Казахстане инженерные войска были созданы в 1993 году и в прошлом году отметили 30 лет своей истории. В Белоруссии этот праздник был установлен в 1998 году.

Какие еще праздники отмечают 21 января

По всему миру на 21 января приходятся десятки разнообразных праздников и памятных дат. Некоторые из них стали популярны за пределами тех стран, где появились.

К числу таких праздников относится Международный день объятий. Считается, что в этот день можно заключать в дружеские объятия даже незнакомых людей, и в связи с этим часто устраиваются акции и флешмобы. Январский день объятий был заведен в США в 1986 году. Существуют еще декабрьский день объятий, появившийся в Европе, и августовский, который распространился из Японии.

В 2024 году 21 января празднуется Всемирный день снега, учрежденный по инициативе Международной федерации лыжного спорта. Отмечается он с 2012 года в предпоследнее воскресенье января под девизом «Насладиться, ознакомиться и испытать!».

А в Польше в этот день с 1964 года отмечается День бабушки — он должен отметить важную роль, которую играют бабушки в жизни большинства поляков. Как пишет Calend.ru, учреждению Дня бабушки поспособствовало издание Kobieta i Życie («Женщина и жизнь»).

Кроме того, на 21 января приходится День алкогольной независимости, который посвящен всем, кто победил в себе тягу к «зеленому змию». Он стал известен по всему миру.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие памятные даты связаны с 21 января

Сегодняшний день отметился рядом важных событий в мировой истории.

Так, в этот день в 1775 году в Москве на Болотной площади казнили самого известного бунтовщика в истории России — казачьего атамана Емельяна Пугачева, который возглавил восстание яицких и донских казаков, крестьян и народов Урала и Поволжья против правительства императрицы Екатерины II.

Не менее знаменитая казнь состоялась в этот день в 1793 году: по приговору революционного суда был обезглавлен на гильотине король Франции Людовик XVI. Его казнь ознаменовала победу Великой французской революции и решительную перемену в историческом развитии Франции.

Кто из знаменитых людей родился 21 января

Среди знаменитых людей, которые родились в этот день в различные годы, можно выделить Григория Распутина, который родился в 1869 году в семье ямщика и смог стать фаворитом семьи последнего российского императора Николая II, приобретя репутацию «старца» (хотя на момент смерти ему было только 47 лет), «прозорливца» и «целителя».

21 января 1903 года родился будущий академик Игорь Курчатов, советский физик и основатель Института атомной энергии. Он был главным научным руководителем атомного проекта в СССР и считается «отцом» советской атомной бомбы и атомного реактора.

Два года спустя, в 1905 году, родился знаменитый французский кутюрье и модельер Кристиан Диор. Он является одним из известнейших в мире фигур в мире моды, а созданный им модный дом Christian Dior до сих пор является одним из мировых «маяков» в области одежды и парфюмерии.

В 1941 году в этот день родился знаменитый оперный певец и дирижер Пласидо Доминго, который входит в число трех знаменитейших оперных теноров XX века вместе с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом, и удостоился бесчисленного числа наград.

Какие есть приметы на 21 января

Как пишет Calend.ru, 21 января отмечается славянский праздник Просинец, который приходится на середину зимы и знаменует постепенное начало возвращения тепла. В этот день древние славяне считали все воды целебными под лучами Солнца.

День середины зимы, или Емелин день, связан с многими приметами. Так, в этот день считается неблагоприятным находиться в одиночестве или молчании, поскольку можно в результате так провести весь год. Кроме того, народные приметы рекомендуют в этот день женщинам не смотреть слишком долго в зеркало, иначе оно заберет молодость и красоту. А кроме того, в Емелин день нельзя варить и пить кисель — привлечет в дом беду.

Также в Емелин день есть немало народных примет о погоде: считается, что южный ветер в этот день принесет грозы летом, а северный ветер — к скорому усилению морозов. Кроме того, безветренная и ясная погода 21 января обещает солнечное лето.

Читайте также:

Пожар в Ленобласти, удар по заводу в Туле: как БПЛА атакуют РФ 21 января

Крещение в 2024 году: когда, что можно и нельзя делать, приметы, купание

Последние новости шоу-бизнеса 21 января: что с Меладзе, Собчак и Волочковой