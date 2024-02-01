1 февраля — 32-й день в году, согласно григорианскому календарю, или же 19-й — по юлианскому. 2024-й год является високосным, так что до его завершения остается ровно 334 дня. Рассказываем, какой праздник отмечают 1 февраля в СНГ и других странах мира и какие важные события произошли в этот день.
Всемирный день хиджаба: какие праздники приходятся на 1 февраля
Среди всех праздников, отмечаемых 1 февраля, одним из главных является Всемирный день хиджаба. Хиджаб — это традиционное одеяние, которым мусульманки покрывают все тело за исключением кистей рук и лица. В исламе хиджаб имеет глубоко символическое значение. Благодаря ему мусульманки выражают свою принадлежность и преданность Аллаху. Хиджаб символизирует не только религиозность, но и скромность и благочестие.
Всемирный день хиджаба — относительно молодой праздник. Его начали отмечать в 2013 году. Инициатором появления праздника стала уроженка Бангладеша Назма Хан (или же Кхан). Будучи студенткой, девушка решила бороться со стигматизацией хиджаба на Западе и общественной неосведомленностью. Для этого она создала сайт, на котором публиковала материалы об истории и значении хиджаба.
Проект Назмы Хан не остался незамеченным. Инициативу девушки поддержали во всем мире. В результате 1 февраля был учрежден Международный день хиджаба. Это время разрушения стереотипов, а вместе с тем и взращивания толерантности и принятия.
1 февраля — начало Всемирной недели гармоничных межконфессиональных отношений
1 февраля — значимая дата не только для мусульман. Вместе с последним месяцем зимы начинается Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений. Она была утверждена в 2010 году на 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Неделя с 1 по 7 февраля — это время межрелигиозного диалога, толерантности, разрушения стереотипов. Люди, исповедующие самые разные религии, борются с недоверием и недопониманием и проповедуют любовь к Богу и к ближним вне зависимости от их вероисповедания.
Какие еще праздники отмечают 1 февраля
На 1 февраля 2024 года приходятся и другие праздники. Среди них есть как памятные, профессиональные или образовательные, так и шуточные даты. Вот главные из них:
- День Робинзона Крузо — день спасения Александра Селькирка, история которого легла в основу романа Даниэля Дефо;
- Международный день десерта — неофициальный праздник, в который проводятся различные конкурсы и фестивали, а также обмен рецептами в Сети;
- Всемирный день аспергиллеза — день информированности о грибковом заболевании, поражающем слизистую, внутренние органы и нервную систему;
- День лифтовика — профессиональный советский праздник, утвержденный в середине XX века.
Какой славянский праздник приходится на 1 февраля
На 1 февраля выпадает славянский праздник Макарьев день, он же — христианский день поминовения Макария Египетского. Преподобный вошел в историю как чудотворец и проповедник христианского учения. Он исцелял болезни и воскрешал мертвых. Его наследие составляют десятки духовных наставлений, в которых раскрывается смысл христианства и праведной жизни, а также толкуются некоторые эпизоды из Библии.
В России 1 февраля, день памяти святого, называют Макарьевым днем. Это время молитв о здравии и семейном благополучии. Существует поверье, что 1 февраля — самое подходящее время для благих начинаний. Если приняться за доброе дело «на Макария», оно будет иметь хорошие последствия.
Макарьев день — время единения с ближними. Праздник 1 февраля 2024 года не рекомендуется проводить за работой. Лучше встретиться с дорогими людьми, отправиться в гости, пить чай в большой компании.
Народные приметы и поверья на 1 февраля
Итак, в России на 1 февраля выпадает праздник поминовения Макария Великого. Как и множество других христианских праздников, с давних пор он оброс приметами и верованиями. Они связаны не только с погодой, но и с людским благополучием. Вот самые распространенные из них:
- сон, увиденный накануне «Макария», — вещий;
- если надеть черную одежду, год выдастся неурожайным и бедным;
- если пить чай в одиночку, весь год придется провести в одиночестве;
- состриженные волосы заберут с собой все радости;
- если обошлось без осадков и облачности, весна придет рано;
- вьюга предвещает снежный март;
- звездная ночь — зима уйдет нескоро.
Что произошло 1 февраля
Мы поговорили о том, какой праздник выпадает на 1 февраля. Но нельзя обойти стороной памятные даты и значимые события. Для этого обратимся к истории. Вот некоторые из происшествий, пришедшихся на эту дату:
- 1699 — по указанию Петра I для договоров начали использовать гербовую бумагу;
- 1816 — декабристы организовывают первое оппозиционное общество «Союз спасения»;
- 1865 — в Соединенных Штатах Америки отменили рабство;
- 1893 — открылся первый съемочный павильон «Чёрная Мария»;
- 1921 — первый сбор писательского объединения «Серапионовы братья»;
- 1929 — показан первый киномюзикл «Бродвейская мелодия»;
- 1930 — в газете «Таймс» напечатан первый в истории кроссворд;
- 1931 — начало работы «Мосфильма», в ту пору — «Союзкино»;
- 1946 — пост первого генсекретаря ООН занял Трюгве Хальвдан Ли;
- 1949 — Западный Иерусалим аннексирован Израилем;
- 1958 — США впервые запустили спутник в космос;
- 1978 — Роман Полански, обвиненный в изнасиловании ребенка, сбегает из Штатов в Лондон;
- 1992 — Россия и Америка опубликовали декларацию о завершении холодной войны.
Кто из знаменитостей родился 1 февраля
1 февраля 2024 года мир отмечает праздники, имеющие общечеловеческое значение. А еще на эту дату приходятся юбилеи и дни рождения некоторых знаменитостей. В их числе:
- Владимир Бехтерев (1857–1927) — психолог, психиатр, заложивший основы науки о рефлексах;
- Евгений Замятин (1884–1837) — писатель, сценарист и критик;
- Кларк Гейбл (1901–1960) — актер, обладатель «Оскара»;
- Борис Ельцин (1931–2007) — первый президент России;
- Владимир Аксенов (1935–2011) — космонавт, Герой Советского Союза (дважды);
- Екатерина Максимова (1939–2009) — артистка балета;
- Анатолий Фирсов (1941–200) — хоккеист;
- Лев Лещенко (р. 1942) — певец;
- Габриэль Батистута (р. 1969) — футболист;
- Майкл Си Холл (р. 1971) — актер и продюсер;
- Георгий Черданцев (р. 1971) — ведущий и спортивный комментатор;
- Гарри Стайлз(р. 1994) — певец и актер.
Именины 1 февраля
1 февраля 2024 года — персональный праздник, а конкретно — именины людей, которых зовут:
- Макарий;
- Марк;
- Антон;
- Арсений;
- Николай;
- Петр;
- Федор;
- Ефим;
- Игнат;
- Савва;
- Феодосия.
Вот мы и выяснили, какой праздник приходится на 1 февраля. Это день веротерпимости, взаимоуважения, гостеприимства и вещих снов.
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