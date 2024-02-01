Какой праздник отмечают 1 февраля и какие события произошли в этот день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

1 февраля — 32-й день в году, согласно григорианскому календарю, или же 19-й — по юлианскому. 2024-й год является високосным, так что до его завершения остается ровно 334 дня. Рассказываем, какой праздник отмечают 1 февраля в СНГ и других странах мира и какие важные события произошли в этот день.

Всемирный день хиджаба: какие праздники приходятся на 1 февраля

Среди всех праздников, отмечаемых 1 февраля, одним из главных является Всемирный день хиджаба. Хиджаб — это традиционное одеяние, которым мусульманки покрывают все тело за исключением кистей рук и лица. В исламе хиджаб имеет глубоко символическое значение. Благодаря ему мусульманки выражают свою принадлежность и преданность Аллаху. Хиджаб символизирует не только религиозность, но и скромность и благочестие.

Всемирный день хиджаба — относительно молодой праздник. Его начали отмечать в 2013 году. Инициатором появления праздника стала уроженка Бангладеша Назма Хан (или же Кхан). Будучи студенткой, девушка решила бороться со стигматизацией хиджаба на Западе и общественной неосведомленностью. Для этого она создала сайт, на котором публиковала материалы об истории и значении хиджаба.

Проект Назмы Хан не остался незамеченным. Инициативу девушки поддержали во всем мире. В результате 1 февраля был учрежден Международный день хиджаба. Это время разрушения стереотипов, а вместе с тем и взращивания толерантности и принятия.

Фото: Shutterstock/FOTODOM 1 февраля

1 февраля — начало Всемирной недели гармоничных межконфессиональных отношений

1 февраля — значимая дата не только для мусульман. Вместе с последним месяцем зимы начинается Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений. Она была утверждена в 2010 году на 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Неделя с 1 по 7 февраля — это время межрелигиозного диалога, толерантности, разрушения стереотипов. Люди, исповедующие самые разные религии, борются с недоверием и недопониманием и проповедуют любовь к Богу и к ближним вне зависимости от их вероисповедания.

Какие еще праздники отмечают 1 февраля

На 1 февраля 2024 года приходятся и другие праздники. Среди них есть как памятные, профессиональные или образовательные, так и шуточные даты. Вот главные из них:

День Робинзона Крузо — день спасения Александра Селькирка, история которого легла в основу романа Даниэля Дефо;

Международный день десерта — неофициальный праздник, в который проводятся различные конкурсы и фестивали, а также обмен рецептами в Сети;

Всемирный день аспергиллеза — день информированности о грибковом заболевании, поражающем слизистую, внутренние органы и нервную систему;

День лифтовика — профессиональный советский праздник, утвержденный в середине XX века.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Какой праздник отмечают 1 февраля

Какой славянский праздник приходится на 1 февраля

На 1 февраля выпадает славянский праздник Макарьев день, он же — христианский день поминовения Макария Египетского. Преподобный вошел в историю как чудотворец и проповедник христианского учения. Он исцелял болезни и воскрешал мертвых. Его наследие составляют десятки духовных наставлений, в которых раскрывается смысл христианства и праведной жизни, а также толкуются некоторые эпизоды из Библии.

В России 1 февраля, день памяти святого, называют Макарьевым днем. Это время молитв о здравии и семейном благополучии. Существует поверье, что 1 февраля — самое подходящее время для благих начинаний. Если приняться за доброе дело «на Макария», оно будет иметь хорошие последствия.

Макарьев день — время единения с ближними. Праздник 1 февраля 2024 года не рекомендуется проводить за работой. Лучше встретиться с дорогими людьми, отправиться в гости, пить чай в большой компании.

Народные приметы и поверья на 1 февраля

Итак, в России на 1 февраля выпадает праздник поминовения Макария Великого. Как и множество других христианских праздников, с давних пор он оброс приметами и верованиями. Они связаны не только с погодой, но и с людским благополучием. Вот самые распространенные из них:

сон, увиденный накануне «Макария», — вещий;

если надеть черную одежду, год выдастся неурожайным и бедным;

если пить чай в одиночку, весь год придется провести в одиночестве;

состриженные волосы заберут с собой все радости;

если обошлось без осадков и облачности, весна придет рано;

вьюга предвещает снежный март;

звездная ночь — зима уйдет нескоро.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru 1 февраля 2024 года

Что произошло 1 февраля

Мы поговорили о том, какой праздник выпадает на 1 февраля. Но нельзя обойти стороной памятные даты и значимые события. Для этого обратимся к истории. Вот некоторые из происшествий, пришедшихся на эту дату:

1699 — по указанию Петра I для договоров начали использовать гербовую бумагу;

1816 — декабристы организовывают первое оппозиционное общество «Союз спасения»;

1865 — в Соединенных Штатах Америки отменили рабство;

1893 — открылся первый съемочный павильон «Чёрная Мария»;

1921 — первый сбор писательского объединения «Серапионовы братья»;

1929 — показан первый киномюзикл «Бродвейская мелодия»;

1930 — в газете «Таймс» напечатан первый в истории кроссворд;

1931 — начало работы «Мосфильма», в ту пору — «Союзкино»;

1946 — пост первого генсекретаря ООН занял Трюгве Хальвдан Ли;

1949 — Западный Иерусалим аннексирован Израилем;

1958 — США впервые запустили спутник в космос;

1978 — Роман Полански, обвиненный в изнасиловании ребенка, сбегает из Штатов в Лондон;

1992 — Россия и Америка опубликовали декларацию о завершении холодной войны.

Кто из знаменитостей родился 1 февраля

1 февраля 2024 года мир отмечает праздники, имеющие общечеловеческое значение. А еще на эту дату приходятся юбилеи и дни рождения некоторых знаменитостей. В их числе:

Владимир Бехтерев (1857–1927) — психолог, психиатр, заложивший основы науки о рефлексах;

Евгений Замятин (1884–1837) — писатель, сценарист и критик;

Кларк Гейбл (1901–1960) — актер, обладатель «Оскара»;

Борис Ельцин (1931–2007) — первый президент России;

Владимир Аксенов (1935–2011) — космонавт, Герой Советского Союза (дважды);

Екатерина Максимова (1939–2009) — артистка балета;

Анатолий Фирсов (1941–200) — хоккеист;

Лев Лещенко (р. 1942) — певец;

Габриэль Батистута (р. 1969) — футболист;

Майкл Си Холл (р. 1971) — актер и продюсер;

Георгий Черданцев (р. 1971) — ведущий и спортивный комментатор;

Гарри Стайлз(р. 1994) — певец и актер.

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press Борис Ельцин

Именины 1 февраля

1 февраля 2024 года — персональный праздник, а конкретно — именины людей, которых зовут:

Макарий;

Марк;

Антон;

Арсений;

Николай;

Петр;

Федор;

Ефим;

Игнат;

Савва;

Феодосия.

Вот мы и выяснили, какой праздник приходится на 1 февраля. Это день веротерпимости, взаимоуважения, гостеприимства и вещих снов.

Читайте также:

Церковный календарь на 2024 год

Великий пост в 2024 году: питание, предписания и советы начинающим

Национальный календарь прививок: порядок вакцинации для граждан РФ

Что нужно знать о налогах для физических лиц, самозанятых и ИП в 2024 году

Как оплатить ЖКХ, сэкономив время и средства