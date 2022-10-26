«Какой еще Ростех?»: в Telegram-канале Собчак оценили дело Суханова В Telegram-канале Собчак заявили, что дело против Суханова о вымогательстве является ошибкой

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Кирилл Суханов

В публичном Telegram-канале журналистки Ксении Собчак с удивлением отнеслись к обвинению в вымогательстве в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Там предположили, что если задержание Суханова не является ошибкой следствия, то это «очевидная облава на редакцию».

Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще «Ростех»? При чем тут, ради Бога, Чемезов? Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь. Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию, — говорится в публикации.

При этом упомянутая редакция в сообщении характеризуется как «последняя свободная в России, которую надо было прижать».

26 октября Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора медиахолдинга «Осторожно Media» Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главного исполнительного директора «Ростеха» Сергея Чемезова. Суханов пробудет под стражей как минимум до 24 декабря. В суде подозреваемый рассказал, что получил 800 тысяч рублей от руководителя госкорпорации.

По делу о вымогательстве вместе с Сухановым также проходит бывший главред «Татлера» Ариан Романовский. Им обоим предъявлено обвинение по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство имущества в особо крупном размере). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет. 26 октября также стало известно, что Собчак покинула Россию. По информации СМИ, она уехала в Литву через Белоруссию. Позднее поступила информация, что журналистка также стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». 26 октября в ее загородном доме Собчак прошли обыски, самой журналистки дома не было.