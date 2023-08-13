Что известно о российской версии «Игры в кальмара»: кто снялся, дата выхода

Фото: Онлайн-кинотеатр Premier

В России завершились съемки сериала «Цифровой код», сюжет которого напоминает корейский блокбастер «Игра в кальмара», сообщает издание Kinobusiness. Кто из актеров в главных ролях и когда лента появится на экранах?

О чем будет сюжет в российской версии «Игры в кальмара»

В центре картины будет новая онлайн-игра, в которой подростки совершают дерзкие убийства, зарабатывая деньги. Чтобы прекратить череду смертей, за работу берутся лучшие следователи страны. В их числе Денис Жданов — его сын стал участником опасного развлечения.

По словам режиссера Александра Люмана, работа началась с поездок в исправительные учреждения закрытого типа, где проводились интервью с более чем 100 подростками, отбывающими наказание по тяжким уголовным статьям. Эти истории стали основой сценария, а юноши — главными прототипами героев сериала.

Шоураннер Олег Хазов пояснил, что выбор в пользу подобного сюжета был сделан на основе потребности зрителей.

«Мы исходили из потребностей нашей целевой аудитории и прямо в прямом эфире разрабатывали с подростками концепт, который на данный момент набрал более полумиллиона просмотров», — объяснил он.

Кто снимался в российской версии «Игры в кальмара»

В съемках приняли участие Раиса Рязанова («Москва слезам не верит», «Жуки»), Полина Гухман («Сама дура!», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Мерзлая земля»), Анна Чурина («Жизнь по вызову», «Папы против мам», «Доктор»), Елена Захарова («Кадетство», «Елки», «Отель Феникс»), Кирилл Жандаров («И снова здравствуйте!», «Жизнь по вызову», «Доктор Иванов»), Максим Карушев («Хрустальный», «Метод»), Карина Мишулина («Физрук», «Жуки»).

Актриса Гухман отметила, что в свое время на личном опыте осознала, что значит связаться с плохой компанией. Она надеется, что данный сериал поможет молодому поколению сделать правильный выбор.

«Я выросла в спальном районе Санкт-Петербурга и на протяжении года общалась с плохой компанией. Мне повезло, я вовремя это осознала и ушла в творчество, но на своем опыте осознала, до чего может довести подростка желание заработать легкие деньги. В сериале много экшена, и это то, что привлечет молодого зрителя, но для меня важно, что в нем есть драма, и я надеюсь, что она поможет совершить подросткам правильный выбор», — поделилась она.

Первая серия «Цифрового кода» появится в Сети осенью 2023 года.

Что известно о продолжении корейского сериала «Игра в кальмара»

«Игра в кальмара» — южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. Он повествует о жизни людей, которые нуждаются в деньгах и соглашаются участвовать в смертельной игре ради крупного выигрыша.

Премьера «Игры в кальмара» состоялась в сентябре 2021 года. Картина стала крупнейшим сериалом Netflix за все время по часам просмотра (2,2 млрд по всему миру за первые 13 недель). Лента получила шесть премий «Эмми» в 2022 году, в том числе за лучшую мужскую роль и за лучшую режиссуру драматического сериала.

Второй сезон шоу ожидается в 2024 году. Исполнитель главной роли Ли Джон Джэ заявлял, что съемки продолжения начнутся летом 2023 года и продлятся около 10 месяцев.

«Поскольку второй сезон будет масштабнее, работа над ним, вероятно, займет больше времени», — сообщил он.

В июне 2023 года появился официальный анонс актерского состава второй части «Игры в кальмара».

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