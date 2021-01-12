«Какое-то дежавю»: учёный не исключил новой вспышки коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/32d0ac86-54d3-11eb-b38d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выявление британского штамма коронавируса в РФ является единичным и изолированным случаем, несмотря на это, заболеваемость COVID-19 в стране может возрасти. Такое мнение высказал профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин.

По словам эксперта, в данное время пандемию в России в какой-то степени удаётся держать под контролем, но если из-за более заразного британского штамма коронавируса скорость инфицирования возрастёт в 1,5 раза, то произойдёт повторение ситуации марта.

Сейчас какое-то дежавю. Если помните, в марте мы все ждали, когда коронавирус окажется в РФ. В то время, когда он возникал в Соединённых Штатах, странах Европы и так далее. Сейчас мы ждём, когда в России возникнет и распространится британский вариант, — цитирует РИА Новости Базыкина.

Он добавил, что обнаруженный в РФ вариант британского штамма коронавируса представляет собой изолированный случай. Однако из-за того, что границы страны не полностью закрыты, появление новых случаев мутировавшего COVID-19 — это вопрос времени.

Ранее стало известно, что специалисты центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» выделили образец британского штамма коронавируса и приступили к его изучению. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В Россию новый штамм COVID-19 привёз россиянин, который вернулся из Великобритании.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет. Вместе с тем считается, что обнаруженный в Великобритании штамм COVID-19 представляет опасность для шести категорий детей: до года и старше 15 лет, а также имеющих проблемы со здоровьем. В группах риска находятся дети с хроническими заболеваниями.