Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию? Узнаем, кто придумал делить государства на страны первого, второго и третьего мира и почему уровень богатства здесь ничего не значит

Фото: Kaikeo Saiyasane/XinHua/Global Look Press

Что такое «страны третьего мира», определение

Понятие «страны третьего мира», равно как и менее известные «страны первого и второго мира», появилось во времена холодной войны. Сегодня узнаем, как звучит точное определение понятия «страна третьего мира», а также расскажем, какие государства относились к третьему миру во второй половине ХХ века, как изменился этот список сегодня и к какой категории эксперты относят Россию.

Определение понятия «третий мир»

Геополитическую модель, делящую все страны на Земле на три мира, стали использовать после Второй мировой войны — на заре холодной войны, начало которой принято относить к 1946 году.

Теорию трех миров в истории прошлого столетия можно описать следующими определениями:

Первый мир — прокапиталистические страны, находившиеся под воздействием США. Второй мир — коммунистические и социалистические режимы, входящие в орбиту влияния СССР. Третий мир — остальные государства, которые соблюдали нейтралитет и не входили ни в капиталистический, ни в прокоммунистический блоки.

Что такое «страны третьего мира» сегодня: актуальное определение

После развала СССР и окончания холодной войны первоначальные понятия «страны первого мира» и «страны второго мира» утратили актуальность. Сегодня в широком обиходе используется разделение стран на три мира по экономическому признаку. Так, к странам первого мира можно отнести государства со стабильным экономическим положением и высоким уровнем жизни и образования населения:

Австралию

Италию

Канаду

Новую Зеландию

Норвегию

Сингапур

Соединенные Штаты Америки

страны Западной Европы

Южную Корею

Японию

Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press Страны третьего мира

К странам второго мира относят еще не достигшие высоких экономических показателей, но быстро развивающиеся государства:

Болгарию

Бразилию

Индию

Китай

Латвию

Россию и страны СНГ

Турцию

ЮАР

А вот к странам третьего мира стали относить куда больше государств, чем в период холодной войны. На сегодняшний день все государства, входящие в список стран третьего мира имеют ряд отличительных особенностей:

Высокий уровень безработицы.

Высокий уровень рождаемости и большое количество многодетных семей.

Большой процент смертей на душу населения из-за некачественной или недоступной медицины.

Режим диктата.

Плохо проработанное законодательство, благодаря которому процветают злоупотребления во власти и коррупция.

Здравоохранение не развито, врачи не имеют нужной компетенции, медицинские услуги не доступны для большинства жителей.

Значительная часть граждан живет в антисанитарных условиях, в жилье без современных удобств.

Миграция населения из сельской местности в городскую в поисках работы.

Научная сфера не спонсируется, подающие надежды ученые иммигрируют.

Низкий уровень жизни населения.

Низкий уровень образования, специалисты во всех сферах не имеют качественного уровня подготовки.

Отсутствие гражданского общества.

Нет среднего класса: жители либо нищие, либо богачи.

Плохая транспортная инфраструктура — разбитые дороги, низкий уровень безопасности для пешеходов.

Слабая экономика и неразвитая банковская система.

Частое участие в вооруженных конфликтах.

Фото: Michele Molinari/Danita Delimont/Global Look Press Третий мир

Например, к странам третьего мира зачастую относят Афганистан, Непал, Гаити, Сомали, Лаос, Мадагаскар, Мьянму, а также некоторые другие государства Азии, Африки и ряд государств Латинской Америки.

Некоторые эксперты относят к странам третьего мира и Россию, поскольку в списке отличительных особенностей таких государств можно увидеть целый ряд проблем, которые существуют здесь сегодня. Однако по ряду некоторых экономических показателей страна относится все же ко второму миру. То же можно сказать об Индии и ряде других государств, входящих во второй мир.

Интересные факты о трех мирах

Теория трех миров была разработана французом Альфредом Сови. Впервые она была описана в его статье, напечатанной в журнале L’Observateur в 1852 году.

Мао Цзэдун создал свою теорию трех миров. К странам первого мира он относил двух основных противников на геополитической арене второй половины ХХ века — СССР и США. В список стран второго мира входили «промежуточные силы» — страны Западной Европы, Канада и Япония. К третьему миру он относил латиноамериканские государства, африканские и азиатские страны. Поднебесную китайский лидер также относил к третьей категории, чтобы подчеркнуть ее независимость от влияния других держав.

Страны третьего мира имеют ряд преимуществ на международной арене перед другими государствами. Так, они могут рассчитывать на различные льготы в международных экономических отношениях или стать объектом инвестиций.

Современное деление на три мира можно считать условным. Любое государство из перечня третьего или даже четвертого мира может изменить политический и экономический курс и подняться на ступеньку выше в списках.

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