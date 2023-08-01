Какие предсказания преподобный Серафим Саровский делал о современной России

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«Серафим Саровский с житием» (икона начала XX века)

Православная церковь 1 августа 2023 года празднует 120-летие со дня обретения мощей великого русского подвижника преподобного Серафима Саровского. Что иеромонах пророчил России и какие его предсказания уже сбылись?

Преподобный Серафим, он же Прохор Исидорович Мошнин, — один из самых почитаемых русских святых. Он родился в Курске и был иеромонахом Саровского монастыря, жил на рубеже XVIII и XIX веков. Обретение мощей святого произошло летом 1903 года в Сарове. 1 августа они были торжественно открыты для всеобщего почитания. В феврале 1991 года мощи были перенесены в Москву, сегодня они находятся в Серафимо-Дивеевской обители.

Как Серафим Саровский получил святой дар

Будучи ребенком, Прохор Мошнин дважды оказывался на грани жизни и смерти. В семилетнем возрасте он упал с колокольни, однако тогда не получил серьезных повреждений. Но спустя три года его поразила тяжелая болезнь. В один из дней ему во сне явилась Дева Мария, которая обещала исцеление. Спустя время мимо его дома шел крестный ход. Мать вынесла больного сына и приложила к иконе «Знамение Пресвятой Богородицы», вскоре он пошел на поправку.

Святой путь к Богу Саровский начал с ранних лет. Божественный дар — видеть будущее и исцелять людей — он получил взамен на нелегкую жизнь аскета в лесу и обет молчания, данный в 15 лет. В 17 лет будущий подвижник принял решение окончательно оставить мирскую жизнь и принять монашество.

Многие люди обращаются к нему с просьбами о здравии. Кроме того, старец оставил много предсказаний. Согласно преданию, сам император Александр I посещал Серафима и записывал его пророчества о будущем России и ее народа.

Что предсказывал Серафим Саровский современной России

Большинство предсказаний преподобного касались жизни россиян в XXI веке. Видения зафиксированы в Откровении Иоанна Богослова, также известного как «Апокалипсис». Святой предвидел воссоединение славянского мира, центром которого станет Россия. Говорил он и о «глобальной войне», выиграть которую народ сможет, только объединившись.

«Россию невидимая рука вовлекла в стихийный круговорот невероятного страдания: события — одно страшнее другого, преступления, имени которым нет на обыкновенном языке, хаос мыслей, чувств, настроений — и над всем торжествующее царство ненависти, нечеловеческой злобы и общей муки», — предупреждал преподобный Серафим.

Фото: Рсм1930/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons Памятник Серафиму Саровскому в городе Орле

Саровский уверял, что великие перемены начнутся тогда, когда Россия останется совсем одна. При этом преподобный обнадеживал, что усилия русского народа многократно воздадутся.

Святой пророчил России сохранение благочестия и защиту Бога, если народ сможет подняться под православным знаменем.

«После века безбожия люди должны покаяться и вернуться в православие. Если не сделают этого, обрушатся на них страдания», — упоминается в пророчествах.

Серафим Саровский считал, что в XXI веке странами, где не будет православия, станет править Антихрист, что приведет к началу междоусобных войн, которые продлятся 10 лет.

Святой в разговорах с монахами говорил о конце мира, однако не решался называть каких-либо дат, уверяя, что точные данные не известны даже «ангелам небесным». При этом преподобный верил, что Россия будет стоять долгие века, если русские возлюбят Православную церковь.

«Исправимся — да Господь нас помилует! Возлюбим Церковь Святую и Православную, возлюбим веру, как наше твердое и благодатное ограждение; да будут правда нам в броню и благочестие — в щит спасения. Ими Россия будет славна, крепка и необорима, и врата адовы не одолеют нас», — передавали слова святого монахи.

Какие пророчества Серафима Саровского уже сбылись

Святой пророчил, что народ свергнет царя: в указанные годы на Александра II был совершен ряд покушений, и 1 марта он погиб от рук народовольцев.

«Через полвека после смерти будет бунт против правителя. Погибнет он от рук народа своего», — утверждал Саровский.

В разговорах с монахами старец говорил и о гибели Российской империи. Его видения описывали длительные планы смутьянов по организации переворота и свержении Богом помазанной власти.

Серафим Саровский прошел все ступени монашеского подвига: столпничество, молчальничество, затвор и старчество. В 1833 году преподобный мирно отошел ко Господу во время коленопреклоненной молитвы перед иконой Богородицы «Умиление». О своем уходе из жизни он знал заранее. В 72 года он почувствовал крайнее изнеможение и в разговорах часто стал говорить людям: «Мы с тобою более не увидимся».

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