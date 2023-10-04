Какие новые правила оплаты ЖКХ с 1 октября 2023 года в Москве и Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 октября в Москве и других городах России вступили в силу изменения в Гражданский кодекс по оплате услуг ЖКХ. Теперь к дополнительным расходам способны привести недобросовестные действия самих жильцов. Что известно о новых правилах оплаты ЖКХ?

Кому могут повысить платежи за ЖКХ по новым правилам

В коммунальные платежи включили содержание и ремонт общей площади. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева объяснила, что если по вине кого-либо из собственников возникли новые траты на обслуживание общедомового имущества, оплачивать их придется нарушителю.

С жильцов будут взимать средства за акты вандализма в подъездах, лифтах, засор канализации, загрязнение пола, потолка или стен в подъезде, осознанное засорение мусоропровода, нарушение правил противопожарной безопасности и порчу другого имущества. Разыскивать виновных планируют при помощи записей камер видеонаблюдения и свидетелей.

«При этом нововведения не должны стать поводом для необоснованного повышения сборов со стороны УК по статьям, не предусмотренным тарифным регулированием. Затягивать процесс устранения поломок компания тоже не имеет права», — уточнила Казанцева.

Ранее ремонт и устранение засоров проводились за счет управляющей компании.

Какие изменения в оплате ЖКХ проводят в Санкт-Петербурге

В Северной столице после слияния АО «ВЦКП «Жилищное хозяйство» и АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» создан «Единый информационного-расчетный центр Санкт-Петербурга». После его появления жилищно-коммунальное хозяйство Петербурга постепенно переходит на новую систему расчетов с горожанами.

Петербуржцы начали получать единую квитанцию, которая будет включать в себя все расходы за жилье: электричество, газ, отопление, воду, капитальный ремонт, вывоз мусора и все остальное.

В квитанции есть таблица потребления воды и электричества и блок, как в «обычной розовой» квитанции, где указаны данные за лифт, радио и другие расходы. Также в платежной расписке представлена подробная расшифровка всех пунктов за месяц.

Производить оплату по новой квитанции можно любым удобным способом, в том числе с использованием размещенного на платежном листе QR-кода. Также «платежки» имеют отдельный блок с добровольным страхованием жилья. Сумма страхования в общую сумму за услуги ЖКХ не входит.

Новые квитанции уже получают в Василеостровском, Центральном, Петроградском и Приморском районах. До полного перевода жильцам будут приходить листы розового или белого цвета под одним названием «ЕИРЦ Санкт-Петербурга».

После перехода на единую квитанцию за консультацией по порядку начислений и перерасчетов горожанам нужно будет обращаться не в управляющую компанию, а в клиентские офисы ЕИРЦ.

Как вырастут цены на ЖКУ в 2024 году

Согласно прогнозу социально-экономического развития страны на 2024–2026 годы Минэкономразвития, стоимость оплаты коммунальных услуг в России за счет удорожания газа и электроэнергии с 1 июля 2024 года может возрасти до 9,8%.

Дополнительная индексация цен на газ в 2024 году составит 4,2%, на передачу электроэнергии — 3,1%, на само электричество для населения — 2,9%. Окончательные тарифы установят региональные власти.

По данным ведомства, в результате подорожания газа и электроэнергии коммунальные услуги семьи из трех человек, которые живут в квартире площадью 50 квадратных метров, увеличатся примерно на 500 рублей.

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