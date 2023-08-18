Какие новые детские пособия получат семьи в РФ: что и для кого изменилось

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Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение ежемесячного пособия на детей в случае увеличения доходов семьи. О необходимости изменить условия данных выплат глава государства говорил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2023). Какие меры поддержки существуют еще?

В поручении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что необходимо обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи (включая доходы от трудовой деятельности) в течение срока, на который назначено указанное пособие.

Также президент РФ распорядился внести поправки, чтобы родители или опекуны детей-инвалидов могли продолжать получать выплаты каждый месяц в случае, если они работают в формате частичной занятости.

«Обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих сохранение права на ежемесячную выплату родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, в случае частичной занятости таких родителя (усыновителя) или опекуна (попечителя). Срок исполнения — 1 октября 2023 года», — сказано в документе.

Какие меры поддержки семей с детьми действуют в России

У родителей есть возможность оформить единовременное пособие при рождении ребенка. Минимальный размер выплаты на 2023 год установлен на отметке в 23 011 рублей. Регионы могут также устанавливать надбавки к основному пособию.

В 2023 году все семейные пособия объединены в одну выплату. Для ее оформления необходимо, чтобы средний доход семьи на одного человека был ниже среднедушевого прожиточного минимума в конкретном субъекте РФ. В пособие будут входить выплаты: беременным, которые встали на учет в первые 12 недель беременности; по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года для нетрудоспособных родителей; на одного ребенка, двух или трех детей в возрасте до трех лет; на детей в возрасте от трех до семи лет и от 8 до 17 лет.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 года могут получить работающие родители. Величина составляет 40% среднемесячного заработка за предыдущие два года.

Выплата в размере 450 000 рублей на ипотеку полагается многодетным семьям, в которых третий и последующие дети родились после начала 2019 года.

Размер выплат материнского капитала на 2023 год установлен в размере 589 000 рублей на первого ребенка и 779 000 рублей — на второго ребенка.

Какие нововведения в сфере детских пособий могут быть в России

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что размер единого пособия на детей должен помогать семьям преодолеть черту бедности.

«Будущее за тем, чтобы предоставлять пособие, особенно для семей с маленькими детьми, когда оба родителя не могут еще позволить себе полноценно работать, не в виде прожиточного минимума или, например, минимального размера оплаты труда, а именно в размере, необходимом для достижения показателя выхода из бедности», — рассказала она.

Также в ЛДПР предлагали увеличить единовременное пособие при рождении ребенка до 30 000 рублей.

«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 12 федерального закона „О государственных пособиях гражданам, имеющим детей“, согласно которому размер единовременного пособия при рождении ребенка повышается до 30 000 рублей», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов 3 августа направил в правительство законопроект о сохранении выплат по уходу за ребенком до момента зачисления его в детский сад. По его словам, родителям необходимо дать право на сохранение ежемесячного пособия по уходу за ребенком после достижения им полутора лет, если мать или отец не могут работать по причине ухода за малышом, которого отказались зачислить в детсад.

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