Какие марки куриного фарша не прошли проверку Роскачества, что было найдено

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Сальмонеллы и бактерии из группы кишечной палочки были найдены в курином фарше, который продается в России. Какие марки не прошли проверку Роскачества, чем они заражены и почему опасны для организма человека?

В исследовании принимали участие 18 торговых марок куриного фарша. Продукцию проверяли по 86 показателям безопасности, качества, органолептических характеристик и достоверности маркировки. Контроль на соответствие качества успешно прошли торговые марки «Петелинка» и «Мясницкий ряд».

«В ходе проверки были выявлены бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, а мясо некоторых торговых марок отнесено к группе сомнительной свежести. На российский знак качества могут претендовать только две торговые марки», — заявили в ведомстве.

Какие марки куриного фарша не прошли проверку

Превышения по количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, что свидетельствует о размножении бактерий, в числе которых могут оказаться патогены, вызывающие порчу продукта, были обнаружены в продукции торговых марок «Азбука вкуса», «Рококо», SPAR, «Перекресток», «Мясновъ», «Чернышихинское мясо» и «Ярославский бройлер».

Бактерии группы кишечных палочек были обнаружены в курином фарше от «Троекурово», «Каждый день» и «Чернышихинское мясо». Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, были найдены у торговых марок «Своя», «ВкусВилл», «Чернышихинское мясо» и «Ярославский бройлер». Наличием листерий отличились «Троекурово» и «Перекресток».

Эксперты Роскачества также нашли несоответствие между составом продукта и заявленным ингредиентам на упаковке продукции — в фарше от «Мираторга» обнаружена незаявленная производителем клетчатка, что является нарушением технического регламента.

«В продукции еще трех торговых марок также была выявлена клетчатка, но в этих случаях о ней заявил производитель. Еще один производитель указал вес продукции 500 граммов, хотя по факту вес составлял 478,6 грамма», — сообщили специалисты по итогам проверки.

Производители были осведомлены о результатах исследования. По данным Роскачества, торговые марки «Своя», «Вкусвилл», «Ярославский бройлер», «Чернышихинское мясо» и «Мясницкий ряд» предприняли ряд мер по исправлению нарушений. На производстве продукции «Каждый день» пообещали провести санитарный день с усиленной дезинфекцией, внеплановые отбор смывов и обучение персонала. Торговая сеть SPAR утилизировала партию куриного фарша и готова провести новые лабораторные испытания с поставщиком.

Чем для потребителя опасен некачественный фарш

Сальмонелла может вызывать тяжелые отравления. Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова заявила, что главные признаки заражения бактерией — диарея, рвота, лихорадка и спазмы.

«Симптомы длятся четыре-семь дней, однако инфекция может распространяться и дать осложнения вплоть до летальных. Особенно уязвимы дети, беременные, пожилые, люди с ослабленной иммунной системой (ВИЧ)», — объяснила эксперт.

Врач клинической лаборатории Анна Сафонова сообщила, что бактерии из сырого мяса способны быстро размножаться на этих продуктах, вызывая тяжелейшие отравления, в том числе с летальным исходом, поэтому продукт должен подвергаться термической обработке.

«Мясные и рыбные продукты без достаточной термической обработки часто содержат личинки гельминтов, а также вирус гепатита А. Из гельминтов, заражение которыми происходит через мясо, наиболее часто в нашей полосе встречаются трихинеллез, эхинококкоз, описторхоз, тениоз и цистицерко», — отметила медик.

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