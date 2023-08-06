Какие льготы получают инвалиды 1, 2 и 3 группы в 2023 году Расскажем, какие бывают критерии инвалидности, как получить группу и какие льготы положены инвалидам в 2023 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие льготы положены инвалиду

Согласно данным Росстата, в РФ по состоянию на 3 мая 2023 проживает 10 млн 933 тысячи человек с инвалидностью. Это почти 7,5% от общего населения страны. Причины инвалидизации бывают разные: кто-то получает группу временно на период реабилитации после химиотерапии или травмы, а у кого-то выявляется тяжелое заболевание, из-за которого человек теряет возможность полноценно работать. В таком случае государство выплачивает гражданину пенсию и назначает различные льготы. Расскажем, по каким критериям назначается инвалидность, какие льготы положены инвалидам 1, 2 и 3 групп, а также есть ли льготы для родителей и опекунов детей-инвалидов.

Как оформить инвалидность

Для получения группы необходимо, чтобы гражданин соответствовал трем обязательным критериям инвалидности:

У человека есть проблемы со здоровьем с устойчивым нарушением функций организма, которые возникли из-за заболевания, последствий травмы или в связи с врожденными дефектами; у гражданина имеются различные ограничения жизнедеятельности; претендующий на группу нуждается в реабилитации и различных мерах соцзащиты.

Гражданина признают инвалидом сотрудники бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Комиссия определяет причины возникновения инвалидности и устанавливает, какую группу необходимо назначить. Группа может быть присвоена на определенный срок в случае временной потери трудоспособности или пожизненно.

Чтобы пройти экспертизу, человеку необходимо получить направление на МСЭ от врача государственной или частной поликлиники. Выдать направление может как терапевт, так и невролог, психиатр, эндокринолог, офтальмолог или другой врач в зависимости от заболевания, из-за которого у гражданина появились критерии для назначения инвалидности.

Для прохождения МСЭ необходимо пройти ряд медицинских обследований, сдать основные анализы, получить заключение профильных специалистов и терапевта.

Затем пациент должен дать согласие на направление на комиссию. Ему нужно обязательно указать, каким способом он желает пройти экспертизу:

Очно — требуется личное присутствие на заседании комиссии.

Заочно — члены комиссии принимают решение только на основании медицинских документов, предоставленных пациентом и медицинским учреждением.

Итоговое решение комиссии также можно получить несколькими способами:

Заказным письмом на почте России.

Лично в бюро МСЭ.

В личном кабинете на Госуслугах.

Фото: NEWS.ru Критерии инвалидности

Группы инвалидности: чем различаются, кто и как их определяет

Группу инвалидности дают в зависимости от тяжести заболевания, а не от его наименования. Кроме того, в ряде случаев инвалидность дается на определенный срок, по истечении которого человек должен будет снова пройти экспертизу, чтобы подтвердить группу. Инвалиды 1-й группы проходят переосвидетельствования раз в 2 года, при наличии 2-й и 3-й групп обращаться в бюро МСЭ придется ежегодно. Если заболевание стало оказывать меньшее влияние на жизнь пациента, члены комиссии могут дать менее «тяжелую» группу.

При этом существует перечень болезней, при выявлении которых инвалидность назначается один раз пожизненно. Однако на вопрос, кому положена пожизненная инвалидность 3-й группы, ответить не сможет даже лечащий врач, поскольку в каждом конкретном случае решение комиссии будет зависеть от множества факторов. Если пациенту нет 18 лет, он получает категорию «ребенок-инвалид», подразделения на группы внутри нее не предусмотрено.

Какие льготы положены инвалидам в 2023 году

Государство предоставляет и берет на себя оплату льгот, положенных инвалидам, а также выплачивает им пенсии. При необходимости за одиноким гражданином закрепляется социальный работник, который помогает человеку в выполнении домашних и иных дел.

Перечень льгот, а также размеры выплат периодически пересматриваются и индексируются. Чтобы узнать точно, какие льготы и выплаты положены инвалиду в каждом конкретном регионе, следует обращаться за информацией в местные социальные службы. Оплата затрат на предоставление льгот инвалидам, в зависимости от их вида, осуществляется из федерального, регионального или местного бюджетов. Кроме того, некоторые отечественные предприниматели по личной инициативе предлагают инвалидам различные скидки и льготы при оплате услуг или товаров. Все затраты в таком случае владельцы бизнеса несут сами. Чтобы узнать, есть ли льготы для инвалидов, например, при покупке мебели, одежды или продуктов в том или ином магазине, необходимо ознакомиться с информацией в «Уголке потребителя» в конкретной торговой точке или задать вопрос продавцам в зале.

В России имеется довольно широкий перечень льгот для инвалидов, которые узаконены на федеральном уровне. Остановимся на них подробнее.

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва» Льготы инвалидам 1 группы

Какие льготы назначаются инвалидам 1-й группы

Для инвалидов 1-й группы положены следующие виды льгот и другой помощи:

Скидка на оплату коммунальных услуг в размере 50%.

Налоговый вычет от 500 до 3 000 рублей.

Освобождение от налога на имущество за одну единицу каждого вида. За специально-оборудованные автомобили налог не начисляется. Кроме того, сумму налогов можно уменьшить в зависимости от региона.

Компенсация стоимости полиса ОСАГО в размере 50%.

Скидки на жизненно-важные лекарства и медицинскую технику по назначению врача в размере 100%.

Бесплатно протезирование и лечение зубов в муниципальной стоматологической поликлинике.

Бесплатные путевки для прохождения санаторно-курортного лечения.

Бесплатный проезд к месту лечения раз в год.

Сокращенная рабочая неделя — не более 35 часов, с оплатой по полной ставке.

Минимальный оплачиваемый отпуск — 30 календарных дней.

Возможность отказаться от ночных смен, а также от сверхурочной работы и труда в выходные дни.

Бесплатная парковка.

Стоянка под запрещающим знаком (при наличии соответствующего знака на автомобиле и документов, подтверждающих право на него).

Скидка 100% на уплату государственной пошлины в судах, и скидка 50% на услуги нотариуса.

Обслуживание вне очереди в любых торговых точках (при предъявлении удостоверения).

Также инвалиды 1-й группы в случае необходимости могут вызвать на дом специалиста МФЦ. Данная услуга оказывается бесплатно.

Стоит особо отметить, что льгота на бесплатный проезд в общественном транспорте устанавливается властями муниципалитетов. Чтобы узнать, какие категории инвалидов имеют право на бесплатный проезд в вашем городе, необходимо обратиться за информацией в местный отдел соцзащиты.

В настоящий момент часть льгот для инвалидов монетизирована. Это означает, что человек полностью оплачивает услугу, на которую ему положены льготы, а государство потом возвращает ему положенную часть средств на личный счет в банке, например, на услуги ЖКХ. Также имеются льготы, которые государство оплачивает напрямую поставщикам услуг или товаров, это касается, например, лекарственных средств. Кроме того, гражданин может отказаться от ряда социальных услуг, например, от санаторно-курортного лечения. Тогда компенсация за отказ будет начисляться инвалиду вместе с пенсией.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Льготы инвалидам

Льготы, доступные инвалидам 2-й группы

Инвалидам 2-й группы положены следующие льготы:

Скидка на оплату коммунальных услуг в размере 50%.

Налоговый вычет 500 рублей.

Освобождение от налога на имущество за одну единицу каждого вида.

Компенсация стоимости полиса ОСАГО в размере 50%.

Скидки на жизненно-важные лекарства и медицинскую технику по назначению врача в размере от 50% до 100%.

Бесплатно протезирование и лечение зубов в муниципальной стоматологической поликлинике.

Бесплатные путевки для прохождение санаторно-курортного лечения.

Бесплатный проезд к месту лечения раз в год.

Сокращенная рабочая неделя — не более 35 часов, с оплатой по полной ставке.

Минимальный отпуск — 30 календарных дней.

Возможность отказаться от ночных смен, а также от сверхурочной работы и труда в выходные дни.

Бесплатная парковка.

Стоянка под запрещающим знаком (при наличии соответствующего знака на автомобиле и документов, подтверждающих право на него).

Скидка 100% на уплату государственной пошлины в судах, и скидка 50% на услуги нотариуса.

Обслуживание вне очереди в любых торговых точках (при предъявлении удостоверения).

Льготы для инвалидов 3-й группы

Инвалидам 3-й группы положены такие льготы, как:

Скидка на оплату коммунальных услуг в размере 50%.

Освобождение от налога на имущество за одну единицу каждого вида.

Компенсация стоимости полиса ОСАГО в размере 50%.

Скидки на жизненно-важные лекарства и медицинскую технику по назначению врача в размере до 50%.

Бесплатные путевки для прохождение санаторно-курортного лечения.

Минимальный отпуск — 30 календарных дней.

Возможность отказаться от ночных смен, а также от сверхурочной работы и труда в выходные дни.

Бесплатная парковка (предоставляется некоторым категориям).

Льготы для ребенка-инвалида и его родителей или опекунов

Ребенку-инвалиду назначаются следующие льготы:

Скидка на оплату коммунальных услуг в размере 50%.

«Детский» налоговый вычет для родителя от 6 000 до 12 000 рублей.

Освобождение от налога на имущество за одну единицу каждого вида. За специально-оборудованные автомобили налог не начисляется. Кроме того, сумму налогов можно уменьшить в зависимости от региона.

Скидки на жизненно-важные лекарства и медицинскую технику по назначению врача в размере 100%.

Бесплатные путевки для прохождение санаторно-курортного лечения.

Бесплатный проезд к месту лечения раз в год.

Бесплатная парковка.

Стоянка под запрещающим знаком (при наличии соответствующего знака на автомобиле и документов, подтверждающих право на него).

Обслуживание вне очереди.

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Ребенок инвалид льготы

Ряд этих льгот распространяется на родителей или опекунов ребенка-инвалида. Кроме того, имеются льготы, положенные одному из родителей или опекунов ребенка-инвалида:

4 дополнительных выходных каждый месяц.

Право уходить в отпуск в любое время года.

Право работать неполный рабочий день или сокращенную рабочую неделю (с сокращением выплат).

Также дети-инвалиды имеют право на получение стационарного лечения вне очереди. Им без очереди положены путевки в санатории и места в детских садах. При поступлении в вуз детей с инвалидностью принимают вне конкурса.

Льготы по инвалидности: как оформить

Чтобы оформить льготы, инвалид должен обратиться в местное отделение ПФР или соцзащиты, предъявив паспорт, СНИЛС и заключение МСЭ. Также заявление можно подать удаленно на платформе Госуслуги. Следует помнить, что все льготы предоставляются только по месту регистрации инвалида.

Читайте также:

Как оформить опеку над пожилым, родственником, ребенком: инструкция

Это должен знать каждый: что понижает давление

Кому поднимут пенсии с 1 августа: все перерасчеты

Ветеран боевых действий — 2023: выплаты, льготы, надбавка к пенсии

Как оформить авто, если его хозяин умер