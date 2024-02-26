Какие изменения в законах ожидают россиян с 1 марта 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как изменится пенсия с 1 марта 2024 года

С 1 марта 2024 года в России вступит в силу ряд законов, а также начнут действовать поправки в уже действующие правовые акты. Сегодня расскажем, как изменится пенсия с 1 марта 2024 года, а также какие нововведения ожидают предпринимателей, владельцев автомобилей и другие категории граждан.

Что изменится с 1 марта для пенсионеров

С 1 марта произойдет повышение пенсии для пожилых людей, достигших возраста 80 лет. Никаких заявлений для этого подавать не требуется — все перерасчеты будут произведены автоматически, исходя из данных, которыми располагает Социальный фонд России. Кроме этого, на увеличение размера пособий могут рассчитывать те, кто получает пенсию по инвалидности, — сумма выплат станет больше, если в предыдущем месяце гражданину была установлена более тяжелая группа. Стоит отметить, что для инвалидов I группы, которые достигли возраста 80 лет, повторное повышение выплат не предусмотрено.

Также с 1 марта будет проиндексирован размер страховых выплат для пенсионеров, которые прекратили трудовую деятельность не позднее января 2024 года. Ранее перерасчет занимал три месяца, а выплаты поступали пенсионеру на четвертый месяц. Однако теперь благодаря изменениям в законодательстве для работодателей изменились сроки подачи данных о прекращении трудовых отношений, благодаря чему индексация страховых пенсий производится уже на второй месяц после увольнения. Все перерасчеты в данном случае также осуществляются в беззаявительном порядке.

Изменения в цифровой сфере с начала весны

Со следующего месяца вступит в силу ряд законодательных нововведений в цифровой сфере. Узнаем, что изменится с 1 марта 2024 года для интернет-пользователей.

Изменение, которое затронет многих россиян, коснется распространения информации о способах, позволяющих обходить блокировки различных ресурсов в интернете, в частности VPN-сервисов. Стоит отметить, что на законодательном уровне использование анонимайзеров запрещено с 2020 года, теперь же станет нельзя и популяризировать их применение.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Изменения с 1 марта

Другое нововведение коснется изменения требований к информационным системам, в которых хранятся личные данные абонентов. Так, в соответствии с приказом Минцифры от 12 июля 2023 года, обновленные требования коснутся программных и технических средств информсистем с базами данных пользователей операторов связи и предоставленных им услуг, обеспечивающих работу правоохранительных органов. Стоит подчеркнуть, что данный приказ будет иметь силу на протяжении пяти лет.

Еще одно законодательное нововведение, призванное улучшить защиту персональных данных, коснется работы управляющих компаний (УК). Так, на данный момент не все УК в силу различных обстоятельств могут обеспечить надежную защиту данных жильцов подведомственных им многоквартирных домов. Однако с 1 марта УК на законодательном уровне получат возможность передавать права на защиту от утечек таких данных сторонним организациям, специализирующимся на информационной безопасности.

Какие изменения с 1 марта 2024 года ожидают бизнес

Зарегистрировать юридическое лицо или стать индивидуальным предпринимателем с 1 марта можно будет с помощью одной услуги. Бизнесмен сможет получить официальный статус, оформить электронную цифровую подпись и открыть расчетный счет в финансовом учреждении в рамках использования комплексного сервиса «Старт бизнеса онлайн». Никаких дополнительных обращений в различные инстанции не потребуется, а личность заявителя будет подтверждаться с помощью Единой биометрической системы.

Стоит отметить, что сервис имеет статус экспериментального и будет работать, по предварительным планам, до 1 марта 2025 года. Координатором проекта выступит Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

ФНС подготовила и еще одно новшество для предпринимателей, а именно утвердила формат электронной доверенности для физических лиц, представляющих интересы налогоплательщика, а также порядка отзыва этого документа.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Что изменится для россиян с 1 марта

Еще одно мартовское новшество в законодательстве коснется предпринимателей, занимающихся выпуском винодельческой продукции. Нововведения, в частности, коснутся требований к маркировке товаров. Например, теперь производитель будет обязан указывать информацию о сорте винограда шрифтом определенного размера. Кроме того, вся положенная по уже действующим требованиям информация должна дублироваться путем указания ее как на этикетке, так и на контрэтикетке. При этом продукция, произведенная до 1 марта 2024 года, поступит в продажу с маркировкой, которая имела силу на день выпуска товара.

Целого ряда организаций коснутся и изменения в правилах обеспечения противопожарного режима на социальных объектах. В частности, с 1 марта хостелы, общежития, детские сады, школы, дома престарелых, ряд медицинских и других соцучреждений необходимо будет оборудовать защитой электросети от короткого замыкания.

Мартовские нововведения для автомобилистов и заемщиков

И, наконец, узнаем, что изменится для россиян с 1 марта в сфере автомобильного страхования и ипотечных кредитов.

Требования Банка России к ипотечным кредитам станут более строгими. В частности, регулятор увеличит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Такая мера позволит защитить от чрезмерной закредитованности граждан с высокими показателями долговой нагрузки. Кроме этого, в ЦБ РФ ожидают, что подобное решение приведет к более сбалансированному росту сферы ипотечного кредитования. Предполагается, что в дальнейшем эта мера может быть отменена.

Полисы ОСАГО на срок от одного дня автомобилисты смогут оформлять с 2 марта. Короткие полисы будут вступать в силу не ранее чем через три дня после оформления. Кроме того, при расчете стоимости страховки будут применяться понижающие коэффициенты, размер которых будет определять страховщик.

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