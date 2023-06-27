Какие изменения произойдут в законодательстве РФ с 1 июля 2023 года С 1 июля 2023 года ждем повышения цен на подключение домов к электричеству, упрощения получения компенсаций на ЖКХ и ряд новшеств для автомобилистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсии с 1 июля 2023 года

С 1 июля по традиции в силу вступят очередные нововведения и изменения в законодательстве Российской Федерации. Для ряда граждан будут упрощены бюрократические процедуры при получении различных компенсаций и страховок, бизнес получит возможность быстрее прекращать свою деятельность, а прибыль микрофинансовых организаций может сократиться за счет запрета начислять неподъемные проценты для клиентов. Итак, узнаем, что изменится с 1 июля 2023 года.

Как изменятся начисления пенсии с 1 июля 2023 года

С 1 июля те жители России, которые имеют право на единовременную пенсионную выплату, получат возможность оформить заявление в электронном виде. Так, подать заявку можно будет не выходя из дома через платформы «Госуслуги», Пенсионного фонда России или Негосударственного пенсионного фонда.

Право на единовременные выплаты имеют следующие категории граждан:

Получатели пенсии по инвалидности.

Те, кому назначена пенсия по потере кормильца.

Получатели пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

Граждане, получающие накопительную пенсию в размере не более 5% от суммы размера страховой и накопительной пенсии.

Люди, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие права на страховую пенсию по старости из-за маленького трудового стажа.

С наступлением второго месяца лета вступит в силу и ряд изменений для пенсионеров недавно присоединенных к России регионов. В частности, люди пенсионного возраста, проживающие на данных территориях, которые проходили военную и приравненную к ней службу, начнут получать пенсии с 1 июля 2023 года в тех же размерах, что и жители остальной части РФ.

Еще одно нововведение, касающееся военных, также вступит в силу с начала следующего месяца. Согласно приказу Министерства обороны России, все добровольческие боевые подразделения должны будут иметь подписанные контракты с ведомством для получения официального правового статуса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru МРОТ с 1 июля 2023 года

О повышении МРОТ с 1 июля 2023 года

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин выпустил распоряжение о том, что с 1 июля текущего года необходимо произвести индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ) для опережения темпов роста инфляции. Фактический уровень инфляции оказался ниже, поэтому власти сочли, что необходимости в повышении МРОТ с 1 июля 2023 года на данный момент нет.

Вырастет ли зарплата с 1 июля?

Поскольку повышения МРОТ в России с наступлением второго полугодия не планируется, не приходится ожидать и общероссийского роста зарплат с 1 июля. В ряде регионов заработная плата будут повышена по решению местных властей.

При этом в России начнет действие унифицированный способ назначения компенсационных выплат на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь заявку на получение компенсации станет возможно подавать онлайн на платформе «Госуслуги», через специалистов МФЦ или же путем личного обращения в органы социальной защиты. Чтобы доказать право на денежную компенсацию, заявителю необходимо будет предъявить документы на жилую площадь, информацию о нахождении на иждивении несовершеннолетних и данные о том, что дети обучаются в очной форме. Всего может потребоваться порядка двух десятков различных бумаг. Однако для сокращения бюрократических препон предусмотрена возможность запрашивать подтверждающую информацию в электронной форме.

Одновременно с 1 июля ожидается повышение стоимости подключения частных домовладений к электричеству. Стоимость присоединения к электросетям теперь составит одну тысячу рублей за один киловатт.

Фото: NEWS.ru Повышение с 1 июля 2023 года

Июльские перемены для бизнеса

С начала второго полугодия для индивидуальных предпринимателей, равно как и для учредителей обществ с ограниченной ответственностью, будет упрощен порядок закрытия предприятий. Теперь сделать это можно будет, просто направив заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС). К заявке необходимо будет приложить подтверждения, что организация не имеет долгов перед сотрудниками, контрагентами и бюджетом, а также доказать, что у компании сдана вся отчетность.

Еще одно изменение коснется производителей сладких напитков. Теперь этот вид продукции будет необходимо отмечать акцизами. Обозначать марками станут напитки в потребительской упаковке, содержащие сахар и сахарозаменители, содержащие более пяти граммов углеводов на 100 миллилитров. Доля этилового спирта в составе таких жидкостей не должна быть более 1,2%.

Нововведения, вступающие в силу с 1 июля, коснутся и микрофинансовых организаций (МФО). Так, теперь они будут начислять по новым займам, выдаваемым на срок до одного года, не более 0,8% общей суммы долга в день. При этом общий размер переплаты, включая все проценты, неустойки и штрафы, не может превышать 130% от займа.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Зарплата с 1 июля

Законы для людей

Также с 1 июля 2023 года вступает в силу ряд законов, которые коснутся физических лиц. Налогоплательщики получат возможность обмениваться различными документами с ФНС посредством сервиса «Госуслуги». Чтобы реализовать данное право, гражданину придется направить в налоговую уведомление о том, что он желает получать и отправлять документы через «Госуслуги». Аналогичным образом можно отказаться от такого порядка обмена информацией. Стоит добавить, что для подписания уведомления необходимо иметь усиленную неквалифицированную электронную подпись.

Еще одно нововведение в законодательстве можно отнести к уменьшению бюрократических препон для рядовых жителей России: с начала второго полугодия при посещении поликлиники гражданам больше не надо будет предъявлять полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Изменения станут еще одним этапом реализации проекта по реформированию системы ОМС, конечной целью которого является переход на электронные полисы.

Кроме того, теперь страхователи могут не выбирать самостоятельно страховщиков, если не имеют такого желания. Делать это будет территориальный фонд ОМС. При этом право выбора страховой компании все же сохранится, однако для этого гражданину придется подавать заявление.

Также со следующего месяца начнут действовать новые правила получения и подтверждения инвалидности для граждан. Отныне появится возможность по желанию выбирать, как проходить комиссию по признанию инвалидом — в очной или заочной форме. Заявить о выборе можно будет в процессе оформления согласия на медико-социальную экспертизу (МСЭ) после получения комиссионного направления на исследование. При выборе очного формата гражданин должен лично присутствовать на месте проведения МСЭ, в случае заочного проведения процедура проходит без участия заявителя, а решение выносится на основании представленных медицинских документов.

Фото: Максим Блинов/РИА новости Что изменится с 1 июля 2023 года

С заботой об автомобилистах

С середины июля 2023 года в силу вступит один из пунктов новых правил взаимодействия между пострадавшим в ДТП и страховщиком при электронном урегулировании убытка по обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСАГО). Новые правила были разработаны специалистами ЦБ РФ: в частности, в них прописан порядок предоставления участником ДТП страховщику документов в электронной форме, а также процесс согласования даты проведения осмотра и независимой технической экспертизы, если она понадобится.

Именно порядок электронной передачи документов начнет действовать с 15 июля. Теперь при оформлении ДТП по европротоколу страховщики обязаны будут предоставлять страхователям возможность подавать заявления через портал «Госуслуги» или же предложить полный сервис онлайн-урегулирования. При этом останется в силе старый порядок оформления выплат по ОСАГО в офисе страховщика.

Также через «Госуслуги» с 1 июля можно будет получить выплаты и компенсации владельцам автомобилей, имеющим инвалидность. Так, инвалиды или их представители смогут подавать заявление на компенсацию половины стоимости ОСАГО на портале.

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