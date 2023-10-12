Какие грибы из Красной книги нельзя собирать по закону: фото, названия В России ввели уголовную ответственность за сбор краснокнижных грибов и растений

12 октября вступил в силу закон, предусматривающий уголовную ответственность за сбор и продажу грибов, занесенных в Красную книгу и охраняемых международными договорами РФ. NEWS.ru разобрался, стоит ли простым грибникам опасаться, какое наказание может грозить нарушителям и при каких условиях оно наступает, легко ли спутать обычный и краснокнижный гриб и что делать, чтобы не попасть в тюрьму.

Какое наказание грозит за сбор краснокнижных грибов

Физическим лицам, уличенным в сборе краснокнижных грибов, может грозить штраф до 1 млн рублей и лишение свободы сроком до четырех лет. Незаконное приобретение или продажа охраняемых видов карается штрафом до 1,5 млн рублей и лишением свободы до пяти лет.

Если преступление было совершенно с использованием служебного положения, то наказание будет строже. В таком случае за сбор охраняемых видов грибов можно будет получить штраф до 2 млн рублей или лишение свободы до шести лет, а за их приобретение или продажу — штраф до 3 млн рублей или лишение свободы до семи лет.

В случае если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, за сбор грибов, занесенных в Красную книгу, может грозить штраф до 2 млн рублей и лишение свободы сроком до восьми лет, а за приобретение или продажу — штраф от 3 млн и лишение свободы сроком до девяти лет.

Могут ли посадить простых грибников

Юристы расходятся во мнениях по поводу того, будут ли наказывать простых грибников, у которых обнаружат краснокнижный гриб. По мнению адвоката Константина Александрова, любого, кто срезал охраняемый вид, привлекут к уголовной ответственности, если гриб найдут в корзинке или застанут человека в момент сбора. Правоохранительным органам даже не придется доказывать умысел.

«Достаточно доказать, что у лица не было законных оснований собирать эти грибы. За сбор краснокнижных грибов даже в единичных экземплярах, даже их частей, грибники могут быть привлечены к уголовной ответственности. При этом ссылка на незнание Красной книги и факта занесения гриба в нее никак не поможет», — говорит Константин Александров.

Адвокат Михаил Салкин же считает, что уголовное наказание может наступить, только если умысел будет доказан. Подтверждением такого намерения может стать пост в соцсетях с фотографией срезанных краснокнижных грибов и хвастливой подписью или сообщение, в котором говорится о стремлении собрать именно охраняемый вид.

«Если это случайный гриб, то, конечно, уголовная ответственность не наступит. Однако гражданин обязан будет возместить государству ущерб, причиненный срывом этого гриба. То есть нужно будет просто возместить потраченное на восстановление экологического ущерба: есть механизм оценки, сколько это стоит государству», — говорит Михаил Салкин.

Пока нет реальной практики, неясно, как будут трактовать новый закон. Однако опасность попасть под статью остается.

Какие грибы нельзя собирать

Всего в Красную книгу России занесено более 60 видов грибов. За сбор или повреждение любого из них любителям тихой охоты может грозить серьезное наказание. В списке числится, например, съедобный русский черный трюфель. Он чаще всего встречается на Кавказе, в Краснодарском крае — в окрестностях Анапы и в Геленджикском районе.

В Приморье можно найти другой редкий съедобный гриб — вешенку семгово-соломенную. Кроме того, на грани исчезновения находятся шишкогриб хлопьеножковый, цетрария камчатская, сетконоска сдвоенная, мокруха войлочная, звездовик сводчатый и другие редкие виды грибов.

В Московской области растут 22 вида «краснокнижнков», среди них саркосома шаровидная, березовик розовеющий, подосиновик белый, спарассис курчавый (грибная капуста) и другие.

Чтобы не попасть под уголовную статью, миколог, глава Союза грибников России Михаил Вишневский порекомендовал любителям тихой охоты на всякий случай внимательно изучить виды грибов, занесенные не только в федеральную, но и в региональные Красные книги.

Фото: I. G. Safonov (IGSafonov)/CC BY-SA 3.0/Wikipedia Берёзовик розовеющий, или окисляющийся Фото: I. G. Safonov (IGSafonov)/CC BY-SA 3.0/Wikipedia Берёзовик розовеющий, или окисляющийся Фото: Aorg1961/CC BY-SA 4.0/Wikipedia Гиропорус синеющий (синяк) Фото: Aorg1961/CC BY-SA 4.0/Wikipedia Гиропорус синеющий (синяк) Фото: Jean-Pol GRANDMONT/CC BY 3.0/Wikipedia Говорушка подогнутая, или рыжая Фото: Jean-Pol GRANDMONT/CC BY 3.0/Wikipedia Говорушка подогнутая, или рыжая Фото: Patrick Harvey (pg_harvey)/CC BY-SA 3.0/Wikipedia Ежовик коралловидный Фото: Patrick Harvey (pg_harvey)/CC BY-SA 3.0/Wikipedia Ежовик коралловидный Фото: George Chernilevsky/Общественное достояние/Wikipedia Каштановый гриб Фото: George Chernilevsky/Общественное достояние/Wikipedia Каштановый гриб Фото: Lebrac/CC BY-SA 3.0/Wikipedia Леоция студенистая, или скользкая Фото: Lebrac/CC BY-SA 3.0/Wikipedia Леоция студенистая, или скользкая Фото: Aorg1961/CC BY-SA 4.0/Wikipedia Подосиновик белый Фото: Aorg1961/CC BY-SA 4.0/Wikipedia Подосиновик белый Фото: George Chernilevsky/Общественное достояние/Wikipedia Полубелый гриб Фото: George Chernilevsky/Общественное достояние/Wikipedia Полубелый гриб Фото: Dragonòt/CC BY-SA 3.0/Wikipedia Приболотник желтый, или паутинник триумфальный Фото: Dragonòt/CC BY-SA 3.0/Wikipedia Приболотник желтый, или паутинник триумфальный Фото: Staffan Kyrk/CC BY 3.0/Wikipedia Саркосома шаровидная Фото: Staffan Kyrk/CC BY 3.0/Wikipedia Саркосома шаровидная Фото: CC BY-SA 3.0/Wikipedia Спарассис курчавый, или грибная капуста Фото: CC BY-SA 3.0/Wikipedia Спарассис курчавый, или грибная капуста Фото: CC BY-SA 3.0/Wikipedia/ Russula_Aurea.JPG: archenzo derivative work Сыроежка золотистая Фото: CC BY-SA 3.0/Wikipedia/ Russula_Aurea.JPG: archenzo derivative work Сыроежка золотистая Фото: CC BY-SA 4.0/Wikipedia/Jerzy Opioła Трутовик овечий Фото: CC BY-SA 4.0/Wikipedia/Jerzy Opioła Трутовик овечий Фото: CC BY-SA 3.0/Wikipedia/Grifola frondosa Eikhaas by Pethan Гриб-баран Фото: CC BY-SA 3.0/Wikipedia/Grifola frondosa Eikhaas by Pethan Гриб-баран Фото: Public Domainview/Wikipedia/Джордж Чернилевский Чешуйчатка золотистая Фото: Public Domainview/Wikipedia/Джордж Чернилевский Чешуйчатка золотистая Фото: Shutterstock/FOTODOM Фото: Shutterstock/FOTODOM

Можно ли перепутать обычный и краснокнижный гриб

По словам Михаила Вишневского, грибникам нужно быть очень осторожными, потому что перепутать обычный гриб с краснокнижным очень легко: порой это непосильная задача не то что для опытных сборщиков, но и для некоторых микологов. Некоторые виды могут отличаться всего лишь оттенком. А порой, по словам миколога, выяснить, какой из двух похожих друг на друга грибов является краснокнижным, помогут только специальные лабораторные исследования.

В связи с тем, что риск ошибиться и понести суровое наказание очень высок, Михаил Вишневский посоветовал грибникам не брать в лесу ничего даже примерно похожего на виды, описанные в Красной книге.

Какие еще растения нельзя срывать в лесу

Помимо наказания за сбор охраняемых видов грибов, большой штраф и тюремный срок можно получить и за сбор растений, занесенных в Красную книгу России. Сейчас в ней описаны 676 представителей флоры, но в 2023 году планируется издать новую редакцию книги. Из нынешней версии предлагают исключить 98 видов и добавить 157 новых.

Сейчас в Красную книгу России включены подснежник широколистный, колокольчик Комарова, фиалка надрезанная, шафран прекрасный, женьшень настоящий, венерин башмачок настоящий, тимьян красивенький, тис ягодный, несколько видов рододендрона, самшита, полыни и других растений.

Если краснокнижное растение или гриб выросли на дачном участке

Но что делать, если краснокнижное растение или гриб выросли на дачном участке? По словам юриста Европейской юридической службы Александра Рыковского, в таком случае их тоже нельзя срывать или повреждать.

Эксперт уточнил, что согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды» растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в Красную книгу, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. Поэтому если на дачном участке вырос, например, один из видов подснежника, который занесен в Красную книгу РФ, лучше оставить его расти и любоваться со стороны, заключил юрист.

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