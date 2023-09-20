Какая погода будет в Москве и Подмосковье в четверг и пятницу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что начавшаяся на Земле в ночь на 19 сентября магнитная буря становится более интенсивной и в настоящий момент превысила уровень G2 (средняя магнитная буря). Какую погоду ждать в Москве и Московской области в ближайшие дни?

Какая погода будет в Москве и Подмосковье 21 и 22 сентября

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил NEWS.ru, что сентябрь 2023 года в Москве станет одним из самых засушливых за всю историю наблюдений. Он отметил, что до конца месяца в российской столице будет преобладать антициклональная солнечная погода.

По данным Gismeteo, в четверг, 21 сентября, температура в российской столице будет +20 градусов. Прогнозируются дожди. В пятницу столбик термометра поднимется до +23 градусов.

В Московской области в четверг ожидается +19 градусов. В пятницу будет +23 градуса, сообщает world-weather.

По словам Александра Шувалова, выходные в Москве станут очень теплыми — температура достигнет 25–27 градусов тепла.

«К выходным температура может достигнуть 25–27 градусов тепла. При этом количество выпавших осадков в сентябре составляет всего 10% от положенных значений по климатической норме, что приведет к засухе», — рассказал специалист.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге и Ленобласти в четверг и пятницу

В Санкт-Петербурге завтра, 21 сентября, ожидается +21 градус. В пятницу столбик термометра поднимется до +22 градусов.

В Ленинградской области в четверг будет +20 градусов, в пятницу — +23 градуса.

Синоптик Александр Колесов в авторском Telegram-канале сообщил, что минувшей ночью в Северной столице прошел атмосферный фронт с дождями, однако было очень тепло.

«А сегодняшняя ночь такая теплая, минимальная температура +14,6 градуса, что стала второй для 20 сентября после 2006 года с экстремумом ночи +15,1 градуса», — подчеркнул эксперт.

Синоптик Александр Шувалов рассказал, что в Санкт-Петербурге ожидаются рекордно теплые 22 и 23 сентября.

«В пятницу и субботу погода продолжит баловать петербуржцев летними пейзажами с обилием солнца и дневной температурой в 22–24 градуса», — сообщил он в авторском Telegram-канале.

Что известно о начавшейся на Земле магнитной буре

Михаил Леус заявил, что магнитная буря, начавшаяся вечером 18 сентября, стала причиной северных сияний, которые наблюдались в ряде регионов европейской части России. По его словам, утром 19 сентября интенсивность геомагнитной активности была на низком уровне G1, но в течение дня поле магнитной бури увеличивается и может подняться до высокого показателя G3.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в авторском Telegram-канале сообщил, что в осенне-зимний период увеличится число геомагнитных бурь.

«Наблюдения Солнца подтверждают этот сценарий. Последние две недели происходит рост числа вспышек. За вторую неделю сентября их произошло примерно в два раза больше, чем за первую неделю. Также за первую половину месяца зарегистрировано уже две магнитных бури, и сегодня прогнозируется третья», — объяснил метеоролог.

Магнитные бури 20, 21, 22 и 23 сентября

По информации LIFE.ru, с 21 часа 21 сентября до 18 часов 22 сентября ожидаются трехбалльные штормы, но они скоро уступят место спокойствию. К концу месяца серьезных нарушений атмосферного равновесия не ожидается, что позволит людям восстановить психоэмоциональное и физическое состояние.

Портал Telegraf.com сообщает, что с 19 сентября мощность магнитной бури увеличилась до семи и сейчас находится на этом уровне. Это будет максимальный уровень с трех ближайших дней. Геомагнитный шторм продлится еще 20 и 21 сентября. Тогда его сила будет колебаться в пределах пяти-шести баллов. После этого только 23 сентября возобновится небольшое магнитное возмущение четырех баллов мощности.

Как магнитные бури сказываются на здоровье людей

Евгений Тишковец заявил, что магнитные бури могут сказаться на здоровье человека. В такие периоды у людей повышается артериальное давление, а также снижается работоспособность.

«Предполагается несколько эффектов воздействия возмущений магнитного поля, возникающих из-за вспышек на Солнце: это повышение артериального давления, снижение работоспособности, головные боли, вялость, сонливость, повышение тревожности и обострение хронических заболеваний, в том числе и аллергии. Врачи советуют не переутомляться и людям с хроническими заболеваниями — носить с собой препараты», — сообщил эксперт.

Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская сказала NEWS.ru, что в период магнитных бурь нарушается аппарат кровообращения у людей, имеющих определенные патологии.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — подчеркнула медик.

Мануальный терапевт и невролог Александр Евдокимов заявил NEWS.ru, что нестабильное магнитное поле может оказать воздействие на людей старше 45 лет.

«Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрени, ухудшение общего самочувствия, сонливость и нарушение работоспособности. Также могут обостриться хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые и неврологические», — предупредил он.

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