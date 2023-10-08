Погода в Москве и Подмосковье 9 и 10 октября: ждать ли потепления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей российской столицы до середины следующей недели ожидает серьезное похолодание, температура будет ниже среднестатистической нормы. Какая погода будет завтра и послезавтра в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области?

Погода в Москве и Подмосковье в понедельник и вторник

По словам Вильфанда, в ближайшие дни погода в российской столице не будет соответствовать норме.

«Завтра будет температура на четыре градуса ниже нормы, она сохранится до среды включительно», — отметил метеоролог.

Синоптик обратил внимание, что 9 и 10 октября в Москве будет стоять дождливая погода, а также на город может опуститься туман и выпасть мокрый снег. Температура воздуха днем будет от 4 до 6 градусов, а ночью может опускаться до минус 3 градусов.

«Это по-настоящему холодная погода. Такая погода больше характерна для конца октября — начала ноября», — отметил Вильфанд в разговоре с NEWS.ru.

По данным центра «Фобос», в Москве 9 октября в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью и днем от 2 до 4 градусов тепла. Ветер северо-западный, умеренный.

10 октября в столице ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ночью и днем от 2 до 4 градусов тепла. Ветер северо-западный, умеренный.

В Подмосковье 9 октября в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью и днем от 1 до 3 градусов тепла. Ветер северо-западный, сильный, порывы до 12 м/с.

10 октября ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью и днем от 1 до 3 градусов тепла. Ветер северо-западный, умеренный.

Какая погода будет в Петербурге и Ленинградской области 9 и 10 октября

Главный синоптик культурной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе с 7 по 12 октября будет прохладная погода и выпадет достаточное количество осадков, в том числе мокрый снег.

Синоптик Михаил Леус в Telegram-канале сообщил, что в понедельник, 9 октября, в Петербурге ожидаются кратковременные дожди с мокрым снегом, а воздух прогреется до плюс 6 градусов. При этом самая холодная ночь с начала осени ожидается во вторник.

По данным «Фобоса», в Санкт-Петербурге 9 октября в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и сильный туман. Ночью от 2 до 4 градусов со знаком плюс. Днем столбик термометра будет показывать от 5 до 7 градусов тепла. Ветер северо-западный, умеренный.

10 октября в Северной столице ожидается ясная погода. Ночью от 0 до 2 градусов тепла. Днем от 5 до 7 градусов тепла. Ветер северо-западный, умеренный.

В Ленинградской области 9 октября в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью и днем от 3 до 5 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.

10 октября ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью от 0 до 2 градусов со знаком плюс. Днем от 3 до 5 градусов тепла. Ветер северо-западный, умеренный.

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