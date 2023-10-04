Какая пенсия будет в РФ в 2024 году, какой сейчас пенсионный возраст

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что средний размер пенсии в России в следующем году составит 23 244 рубля в месяц. Что об этом нужно знать?

Что сказал Силуанов о пенсионном бюджете

По словам министра финансов, проект бюджета России предусматривает индексацию пенсий в соответствии с уровнем инфляции.

«В трехлетнем плане учтена индексация пенсий. В следующем году пенсии будут проиндексированы на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции в 7,5%. Средний размер такой пенсии составит 23 244 рубля», — заявил он на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Общий объем расходов на выплату пенсий после индексации Силуанов оценил примерно в 600 млрд руб.

Как будут индексировать пенсии

Правительство с 1 января 2024 года проиндексирует страховые пенсии по старости на 7,5% в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции на конец 2023 года.

В результате средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1628 рублей и составит 23 444 рубля, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Всего в 2024 году на выплаты пенсий будет направлено свыше 10 трлн рублей», — отметил министр, говорится на сайте Минтруда РФ.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, государство смогло сэкономить со старта пенсионной реформы порядка 3 трлн рублей, потому что снизилась социальная нагрузка на бюджет.

«Если предположить, что сокращение численности получателей пенсии (на 2,4 млн человек с начала реформы. — NEWS.ru.) целиком связано с поднятием возраста, то получим, что бюджет смог сберечь за эти пять лет до 600 млрд ежегодно, или в сумме под 3 трлн рублей», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Какой сейчас пенсионный возраст

В октябре 2018 года в России приняли закон, который установил постепенное увеличение возраста выхода на пенсию по старости для мужчин и женщин. По графику с 2019 по 2022 год выход на пенсию был ежегодным, однако с 2023 по 2028 год вступает в действие новый график, в рамках которого переход будет проходить через год. В этой связи в 2023, 2025 и 2027 годах на пенсию по старости смогут выходить только те россияне, у кого есть на это льготное право.

В 2024 году на пенсию выйдут мужчины, родившиеся в 1961 году, то есть отметившие 63-летие. Женщины, которые родились в 1966 году (58-летнего возраста), также получат право выхода на пенсию в следующем году.

Ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев предполагал, что в России вновь могут повысить пенсионный возраст, потому что современная медицина постепенно увеличивает продолжительность жизни.

«Повышение пенсионного возраста оказалось сюрпризом для общества, хотя как общемировой тренд в экспертной среде эта тема обсуждалась. Но медицина работает все лучше и лучше, и люди все дольше остаются работоспособными. Следовательно, нельзя исключать, что в перспективе повышение пенсионного возраста будет использовано вновь для балансировки пенсионной системы», — пояснил эксперт в разговоре с NEWS.ru

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