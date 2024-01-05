Как завести автомобиль в сильный мороз: что нужно делать, главные ошибки Эксперт Мартыненко: перед запуском авто в мороз нужно дать нагрузку на АКБ

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Чтобы успешно завести автомобиль во время сильных морозов, стоит сначала дать нагрузку на аккумулятор, заявил руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко. Что об этом известно?

Что необходимо проверить перед запуском двигателя

В зимнее время перед тем как завести автомобиль необходимо сначала проверить уровень масла в двигателе и уровень антифриза в системе охлаждения, которые должны находится в нужном диапазоне.

Виктор Мартыненко подчеркнул, что в морозы стоит использовать более жидкое масло и не экономить на охлаждающей жидкости. Ее лучше взять с самыми морозоустойчивыми показателями. Также эксперт обращает внимание на разные принципы работы механической и автоматической короб передач при запуске двигателя.

«Если вы заводите в мороз машину с механической коробкой передач, то нужно выжать сцепление и сделать запуск. Если это автоматическая коробка передач, то, когда вы заводите автомобиль, дайте ему возможность немного поработать. Чтобы теплое масло могло пробежать по всей трансмиссии и прогреть все агрегаты. Сразу двигаться не рекомендуется», — отметил он.

Как заводить автомобиль во время сильных морозов

Мартыненко советует дать нагрузку на аккумулятор — включить ближний свет фар или вентилятор-отопитель. Только после этого необходимо крутить стартер.

«Добавлять газу не нужно. Если вы первый раз запускаете двигатель и машина не завелась, то сделайте вторую попытку. Самое главное, если на четвертую попытку машина не заводится, лучше не экспериментировать, потому что можно залить топливом цилиндры и запуск станет невозможен, нужно будет применять какое-то механическое воздействие», — объяснил он.

Также эксперт Максим Рязанов напомнил, что крутить стартером нельзя больше 10 секунд за раз, в противном могут возникнуть более серьезные проблемы.

«Как мы поняли, распространенными причинами того, что автомобиль не заводится при минусовых температурах, являются плохой контакт клемм и аккумулятора, выход из строя свечей зажигания или стартёра, проблемы в системе зажигания, вязкое моторное масло, нарушения в подаче топлива, а также бензин низкого качества», — отметил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что делать, если автомобиль не завелся в мороз

Основная проблема с запуском двигателя в сильные морозы — аккумуляторная батарея. Именно она в 80% случаев становится главной проблемой в этой неприятной ситуации, сообщает «Российская газета».

Самый надежный способ при разрядке АКБ — приобрести новый аккумулятор. Если такой возможности нет, то лучшим вариантом будет поставить его у батареи, укутать теплым покрывалом или отогреть феном.

«Примерно за полчаса таких манипуляций электролит гарантированно отогреется, а батарея сможет выдать ток, необходимый для пуска мотора», — говорится в публикации.

Если есть зарядное устройство, то можно аккумулятор поставить на подзарядку и примерно через час пытаться завести двигатель автомобиля. Можно приобрести автомобильный бустер, который поможет завести транспортное средство. Также можно прибегнуть к «прикуриванию» от другого автомобиля, добавили эксперты.

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