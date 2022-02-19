Как защититься от бездомной собаки и не сесть в тюрьму

Проблема с бродячими собаками и другими животными в России стоит уже давно и довольно остро. Нередко в СМИ появляются тревожные новости о нападениях бездомных животных на взрослых и детей, которые заканчиваются не только увечьями, но и трагическим исходом. Адвокат Валерия Леонова рассказала NEWS.ru, как можно защититься и предотвратить трагедию в рамках закона.

Самостоятельный несанкционированный отстрел или травля дворовых собак (и любых других животных, в том числе голубей и крыс) запрещены действующим законодательством. За жестокое обращение с животным, повлёкшим его гибель или увечье, можно на три года отправиться за решётку, объясняет эксперт. А при некоторых обстоятельствах, например, когда пострадало несколько животных или такие действия были совершены в присутствии малолетнего ребёнка, или с применением садистских методов, грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Но действующим законом предусмотрены некоторые ситуации, когда такое деяние будет законным и не повлечёт наступления какой-либо ответственности, включая уголовную. В случае, когда причинение смерти животному было крайней необходимостью защиты себя или окружающих лиц от его нападения, такое деяние не является противозаконным, — рассказала Леонова.

Но чтобы избежать проблем с законом, придётся собрать доказательства, что бездомное животное действительно напало или его поведение было агрессивным и создало реальную угрозу жизни и здоровью человека или окружающим. То есть, как отмечает адвокат, важно именно то, что угроза была реальной, а не потенциальной.

Кроме того, с беспризорными животными можно бороться ещё до того, как возникнет реальная опасность. Эксперт напоминает, что на местную территориальную администрацию возложена деятельность по отлову, стерилизации или усыплению бездомных животных.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил снабжать правоохранителей и работников ЖКХ ультразвуковыми отпугивателями для защиты от агрессии бездомных собак. Соответствующее обращение парламентарий направил вице-премьеру Юрию Борисову. В письме он отметил, что в последнее время участились случаи нападения бездомных животных на граждан.