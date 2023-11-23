Как на границе России и Финляндии вынужденно живут сотни мигрантов

Фото: Артем Ершов/NEWS.ru

Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ

В Мурманской области ввели режим повышенной готовности на фоне закрытия Финляндией почти всех КПП на границе с Россией. На КПП «Салла» на границе сейчас также наблюдается рост числа мигрантов — около 400 человек, из которых в Финляндию за сутки пропустили только 50.

Российские пограничники совместно с военными и местной администрацией установили в Мурманской области пункт обогрева для беженцев, которые пытаются попасть в соседнюю страну. Многие из них — из стран Африки и Ближнего Востока.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что, дабы не допускать нарушений правопорядка, власти в оперативном режиме отрабатывают все вопросы с правоохранительными органами. Проведено заседание регионального оперштаба.

«В результате принято решение о введении в Мурманской области режима повышенной готовности и ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности наших жителей», — отмечает Чибис.

Как выглядит сейчас осажденный мигрантами КПП — в фоторепортаже NEWS.ru