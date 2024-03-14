Большой бассейн, шикарный вид: фото бывшей квартиры Зеленского в Ялте

Фото: Администрация г. Ялта

Вид бывшей квартиры Владимира Зеленского в Ялте

В распоряжении NEWS.ru появились кадры бывшей квартиры семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ялте. Недвижимость находится в жилом комплексе «Император» в поселке Ливадия на побережье Черного моря.

Супруга Зеленского Елена приобрела квартиру в 2013 году, когда Крым еще был в составе Украины. Цена сделки составила $163,9 тысячи. До этого недвижимость принадлежала экс-депутату Верховной рады бизнесмену Александру Буряку.

В 2023 году российские власти национализировали недвижимость Зеленских в Ялте, а затем продали ее на аукционе. Новым владельцем квартиры стала москвичка Ольга Липовецкая, заплатившая за нее 44,3 млн рублей.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов ранее заявил, что средства от продажи недвижимости пойдут на поддержку участников СВО и их семей, а также на развитие городов и районов полуострова.

Из квартиры открывается вид на море и город, а также имеется выход на крышу-террасу, где обустроена площадка с бассейном. В бывшей квартире Зеленского три комнаты и два санузла. Из мебели на фото можно увидеть только унитазы и ванны, упакованные в пленку. Ремонт в квартире после ее продажи не проводился. В некоторых комнатах лежат строительные материалы.

Как выглядят помещения бывшей квартиры семьи украинского президента — в фотогалерее NEWS.ru.