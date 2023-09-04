Как выглядит «Кинжал»: фото ракеты, впервые примененной Су-34 в зоне СВО Опубликованы фото ракет «Кинжал», впервые примененных Су-34 в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИГ-31

Источник в Минобороны сообщил, что многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 Вооруженных сил России применил в ходе специальной военной операции на Украине новейшую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Это событие произошло впервые, экипаж самолета представят к государственным наградам.

О ракетах «Кинжал» известно, что их скорость в 10 раз превышает скорость звука. Дальность полета «Кинжала» составляет более 2 тыс. км. Гиперзвуковая ракета способна маневрировать на всех участках траектории, это свойство позволяет ей преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны. «Кинжал» может оснащаться как обычной, так и ядерной боевыми частями, масса которой — порядка 500 кг.

В декабре 2017 года гиперзвуковые комплексы «Кинжал» были приняты на опытно-боевое дежурство ВС РФ. О первом боевом применении данных ракет стало известно 18 марта 2022 года, это произошло в рамках проведения специальной военной операции России на Украине. Одно из главных преимуществ «Кинжала» заключается в том, что ракета обладает малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью. Ее предназначение заключается в уничтожении наземных и морских целей.

Носитель ракет «Кинжал» — специально оборудованный для этого перехватчик МиГ-31К. Ранее также говорилось, что под «Кинжалы» оборудуют стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и истребители-бомбардировщики Су-34.

Фото ракет «Кинжал» — в галерее NEWS.ru.