Как выбрать велосипед по росту: таблицы для детей и взрослых Рассказываем, как выбрать велосипед по росту для мужчин и велосипед по росту с учетом веса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Велосипедные прогулки — одно из самых приятных развлечений с пользой для здоровья и стимуляцией мышления. Как выбрать велосипед по росту и как на решение при покупке того или иного байка влияет показатель веса велосипедиста, что нужно учитывать при подборе педального средства передвижения для детей — в материале NEWS.ru

Как выбрать велосипед по росту: таблица в помощь

Велосипед подбирают по двум основным параметрам: росту велосипедиста и размеру рамы, то есть по длине подседельной трубы (ростовки). Классическая рама имеет ромбовидную форму. В углах этого ромба установлены седло, руль, заднее колесо и каретка с шатунами и педалями (педальный блок). Подседельная труба — это диагональ, соединяющая седло и педальный блок и определяющая базовый размер средства передвижения. Чем больше ростовка, тем длиннее верхняя труба (соединяет руль и седло) и тем выше велосипед. Если неправильно подобрать размер рамы, кататься на велосипеде будет некомфортно и утомительно. К тому же езда на неподходящем байке может спровоцировать травмы позвоночника и коленей. Для подбора велосипеда рекомендуется использовать следующую таблицу:

Рост велосипедиста (см) Условный размер рамы Размер рамы (дюйм) Размер рамы (см) Обозначение 135 — 150 XХS 14’’ 35 Минимальный 150 — 160 XS, S 15’’ 37 Очень малый 155 — 165 S 16’’ 40 Малый 165 — 175 M 17’’ 43 Средний 170 — 180 L 18’’ 45 Большой 175 — 185 L 19’’ 48 Большой 180 — 190 XL 20’’ 50 Очень большой 185 — 190 XL 21’’ 53 Очень большой 185 — 195 XXL 22’’ 55 Сверхбольшой 190 — 200 XXL 23’’ 58 Сверхбольшой

Размер рамы обычно указывается на подседельной трубе, рядом с маркировкой велосипеда. На шоссейных и городских велосипедах часто можно увидеть размер в сантиметрах, на горных велосипедах и на гибридах длина рамы прописана в дюймах.

Как выбрать велосипед не только по росту, но и по весу? Если масса велосипедиста не превышает 100 килограммов, то беспокоиться не о чем. Современные модели отличаются высокой прочностью, надежностью и износостойкостью. Тем, чей вес превысил стокилограммовую отметку, стоит приобрести горный велосипед (маунтинбайк) с широкими покрышками. Модели этого класса имеют усиленную раму и высокопрочные колеса. Кроме того, маунтинбайки имеют закрытые промышленные подшипники (выдерживают экстремальные нагрузки), многоскоростную трансмиссию, дисковые тормоза и мощную амортизационную вилку, то есть деталь на переднем колесе, которая гасит вибрацию и толчки при езде по пересеченной местности.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Длина верхней трубы приобретает важное значение при ответе на вопрос, как выбрать велосипед по росту для мужчин. Общие габариты рамы у разных типов велосипедов отличаются (при одинаковой ростовке). Если планируете приобрести некую дизайнерскую или узкоспециализированную модель, то надо проверить величину верхней трубы и выноса руля. Помимо этого, нужно учитывать индивидуальную анатомию велосипедиста. Если рост мужчины подходит под разные градации таблицы, то следует выбирать размер рамы в сторону увеличения. Но для моделей с амортизатором это правило применяется в обратном порядке.

Женские велосипеды традиционно имеют открытую раму, у которой верхняя труба либо сильно занижена, либо отсутствует (в этом случае значительно усиливают нижнюю трубу). На таком байке удобно кататься в юбке или платье.

Точно по ноге: как выбрать раму велосипеда по росту дистанционно

Если предполагается покупка велосипеда в интернет-магазине, то раму педального средства передвижения подбирают не только по росту, но и по внутренней длине ноги. Чтобы точно снять такую мерку, нужно ровно встать у стены, без обуви (брюки желательно снять). Пятки должны касаться плинтуса. На стене надо сделать отметку верха ноги с внутренней стороны. После этого длину измеряют строительной рулеткой или уровнем.

Чтобы определить требуемый размер рамы в дюймах, нужно сделать простые вычисления, которые отличаются в зависимости от типа велосипеда:

для двухподвесных велосипедов (горных велосипедов с двумя амортизаторами) действует коэффициент 0,225, на который нужно умножить длину ноги;

при выборе велосипеда с жесткой вилкой и без амортизации заднего колеса (хардтейла), то есть самой популярной разновидности педального средства передвижения, длину ноги умножают на коэффициент 0,226;

размер рамы шоссейного велосипеда или байка для циклокросса (скоростной езде по асфальту или ровным грунтовым дорогам) вычисляют путем умножения длины ноги на коэффициент 0,635. Затем вычисленный результат надо разделить на 2,54;

кроссовые велосипеды (байки для велокроссовых гонок) подбирают, ориентируясь на показатель, вычисленный при умножении длины ноги на 0,259.

Если длина ноги составляет 77 см (М), то при умножении на 0,225 (коэффициент для двухподвесного велосипеда) получаем 17,32 дюйма. Если покупатель планирует использовать байк для туристических поездок, то ему лучше выбрать модель с размером рамы в 17 дюймов. Любителям спортивной езды подойдет велосипед с рамой в 18 дюймов.

Какой детский велосипед выбрать по росту и возрасту ребенка

Детям велосипеды также подбирают с ориентиром на рост. Однако при этом нужно учитывать возраст ребенка, а также уровень его физического развития. Если малыш вырос не по годам, это не значит, что ему будет под силу управлять велосипедом, предназначенным для детей другой возрастной категории. Нередко родители покупают велобайк с большим запасом, полагая, что ребенок быстро дорастет до своего транспортного средства. Но такой подход оправдан лишь до определенной степени. При подборе детского велосипеда важен не размер рамы, а диаметр колес. Чем больше этот параметр, тем выше положение седла и руля. Выбирая ту или иную модель, следует не выходить за рамки рекомендуемого производителем диапазона. Кроме того, нужно помнить, что учиться проще на соразмерном юному гонщику байке или даже чуть меньше.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При выборе велосипеда родители склонны руководствоваться опытом из своего детства, забывая, что дети развиваются по-разному. Чтобы ребенок получал радость от езды, нужно приучать его к средству передвижения постепенно, начиная с самых простых моделей. Для детей выпускается несколько типов велосипедов, в том числе:

беговелы (модели без педалей), велосипеды-коляски (приучают детей крутить педали с годовалого возраста ),

), велосипеды с педалями на переднем колесе. Такие средства передвижения приобретают для малышей до двух-трех лет;

лет; двухколесные модели с педалями на раме, цепной передачей и двумя обучающими колесиками, которые снимают с заднего колеса, когда ребенок научится уверенно держаться в седле двухколесного велосипеда. Рекомендуются для детей в возрасте до четырех-шесть лет;

лет; Детские велосипеды — аналоги взрослых моделей. Такие байки оснащены ободными V-brake тормозами и ручками, механизм переключения коростей и другим приспособлениями. Подходят для обученных юных велосипедистов шести-девяти лет , которые хорошо реагируют на изменение ситуации и умело маневрируют на дорогах с разным покрытием.

, которые хорошо реагируют на изменение ситуации и умело маневрируют на дорогах с разным покрытием. Подростковые велосипеды отличаются от взрослых байков только размером рамы и колес. Если возраст гонщика приближается к 12 годам, а его рост около 140 см, то имеет смысл приобрести модель с размером рамы XXS или XS из взрослого сегмента.

Велосипед для ребенка лучше выбирать в специализированных секциях спортивных супермаркетов, то есть там, где будущий владелец сможет попробовать понравившуюся модель. Подготовиться к такому семейному мероприятию поможет таблица:

Возраст ребенка (годы) Рост ребенка (см) Комфортный диаметр колес (дюймы) На вырост (дюймы) 1-2 78-95 До 12’’ 12’’ 2-4 95-101 14’’ - 4-6 101-114 16’’ 18’’ 6-8 114-143 20’’ 24’’ 8-12 143-150 24’’ 26’’

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