Как выбрать пуховик: теплый, легкий, недорогой, чтобы прослужил не один год Как выбрать теплый пуховик, который долго прослужит и не доставит хлопот с уходом за ним

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как выбрать пуховик

В северных регионах России зима давно вступила в свои права, а жители южных областей, возможно, еще даже не видели снега. Однако зима все равно придет, потому следует подумать о приобретении главного аксессуара — пуховика. Разумеется, в холодное время года можно носить пальто или дубленку, но пуховик все равно остается самым востребованным предметом зимней одежды. Он легкий, недорого стоит по сравнению с другими вариантами одежды, его легко стирать, удобно хранить и комфортно носить. Остается только решить — как правильно выбрать пуховик?

Как выбирать зимний пуховик

Как выбрать пуховик на зиму? При решении этого вопроса следует в первую очередь обратить внимание на два параметра этого вида одежды:

материал наполнитель

Материал

Пуховики сегодня разнятся не только моделями, но и материалом, из которого пошит верх. Так, в продаже можно встретить пуховики из:

кожи

экокожи

трикотажа

текстиля

Если вы приобретаете пуховик для ежедневной носки, то эксперты рекомендуют остановиться на текстиле, который имеет ряд преимуществ:

устойчив к износу

не растягивается

на нем не остаются царапины и зацепки

прост в уходе

позволяет телу дышать, не создавая парникового эффекта

Лучше всего, если верх будет выполнен из такой ткани, как полиэстер или нейлон. Чтобы проверить ее качество, сомните изделие в руке. Если ткань расправилась быстро и на ней не осталось заломов, значит, материал качественный.

Особо следует отметить такой материал, как «мембрана». На самом деле мембрана тканью не является, это тонкий слой, который можно «припаять» к любому материалу. Пуховик с «мембраной» нужно носить с одеждой, которая не впитывает пот, иначе нужного эффекта не будет. Кроме того, мембранную ткань необходимо стирать специальными средствами, а в силу особенностей производства она приводит к удорожанию изделия.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Как выбрать пуховик на зиму

Наполнитель

Наполнители для пуховиков бывают натуральные и синтетические. К натуральным относится пух, перо и шерсть. Самый дорогой и теплый вариант — гагачий пух. Он сохраняет свои свойства до 20 лет. Также хорошим вариантом будет наполнитель из пуха гусей и лебедей. Худший вариант — утиный пух, который быстро комкуется и сваливается.

Стоит отметить, что наполнитель из натурального пуха в чистом виде встречается редко. Как правило, производитель добавляет в состав прослойки перо — оно придает изделию объем. Однако большое количество перьев приводит к прорывам ткани из-за жесткого очина. Поэтому идеальным считается содержание пера в наполнителе не более 20%.

Шерсть также является отличным вариантом для наполнения пуховика, однако изделия с наполнителем из шерсти имеют большой вес. Чтобы решить эту проблему, натуральную шерсть в составе утеплителя для пуховиков нередко дополняют синтетическим волокнами.

Синтетические наполнители бывают нескольких видов: тинсулейт — искусственный пух, холлофайбер — подойдет для регионов с частыми снегопадами, изософт — хорошо держит форму и устойчив к частым стиркам, а также синтепон, термофин, биопух, синтепух и ряд других. Все эти наполнители имеют ряд достоинств и недостатков. Однако самым качественным и дорогим из них считается биопух, самым устаревшим и быстро приходящим в негодность — синтепон.

Так какой пуховик лучше выбрать? Для холодной зимы лучшим будет пуховик с текстильным верхом и наполнителем из тинсулейта, термофина или гагачьего пуха. Если бюджет не позволяет приобрести такой вариант, то можно остановиться на изделии с наполнителем из холлофайбера — он подойдет для городских жителей, которые не находятся на улице долгое время.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Как выбрать мужской пуховик

Из чего должна быть подкладка

Еще один пункт, на котором стоит остановиться, это материал подкладки. Лучше всего хлопковые, шелковые и сатиновые ткани, однако они стоят дорого, а потому их можно встретить только в дизайнерских изделиях. Самым удобным и экономичным вариантом можно считать атлас, вискозу и поливискозу. Худшим вариантом для подкладки будет полиэстер.

Выбираем цвет пуховика

Как выбрать цвет пуховика? Практичным вариантом будут темные цвета — черный, серый, коричневый, синий, темно-зеленый. На них меньше заметна грязь, которая быстрее всего появляется на рукавах. Если вам нравятся светлые тона или яркие цвета, проверьте, что ваш пуховик можно стирать в машине. Если изделие можно подвергать только химчистке, то придется приобрести второй пуховик, чтобы было в чем ходить, пока светлая одежда находится в чистке. Сдавать пуховик в химчистку лучше сразу, как только появились первые признаки загрязнений, поскольку застарелую грязь отчистить зачастую невозможно.

Как выбрать размер пуховика

Главное правило — пуховик должен сидеть свободно. При примерке обязательно застегните все молнии, пуговицы, застежки, и попробуйте в одежде наклониться, повернуться, присесть. Если выбираете пуховик для повседневной носки в городских условиях, то достаточно примерить его в обычной одежде, в которой вы ходите в магазин или в офис. Если планируете в пуховике отправляться в лес, возьмите с собой на примерку термобелье, теплый свитер, шарф, словом, все то, что вы надеваете на длительную прогулку по морозу.

Обратите внимание на длину изделия и рукавов. Для жителей северных регионов минимальной для сохранения здоровья будет длина пуховика ниже ягодиц. Если вы подолгу бываете на улице в холод, например гуляете с собакой, то лучше купить пуховик длиной до колена. Рукава зимней одежды должны доходить до середины ладони, когда руки опущены. Лучше, если рукав будет оканчиваться плотной манжетой или митенками.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Как выбрать женский пуховик на зиму

Как выбрать женский пуховик на зиму

Для многих женщин большое значение имеет соответствие одежды модным тенденциям. Поэтому модель пуховика в данном случае будет первым пунктом. Изучите коллекции, которые предлагают дизайнеры, при этом в первую очередь обращайте внимание на длину изделия и наличие капюшона. Если вы укладываете волосы в прическу, то капюшон поможет обойтись без шапки и сохранить укладку.

Во-вторых, обращайте внимание на материал и наполнитель. И не забывайте, что на следующий год мода может поменяться, а покупать новую зимнюю одежду каждый год накладно. Поэтому, решая задачу, какой пуховик выбрать, отдавайте предпочтение более практичным вариантам.

Также следует отметить, что на отворотах пуховика у женщин, которые пользуются косметикой, нередко остаются следы тонального крема и пудры. Чтобы избежать сильных загрязнений, регулярно стирайте изделие или сдавайте в химчистку. Второй вариант более дорогой и неудобный.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Как выбирать зимний пуховик

Как выбрать мужской пуховик

Если мужчина не гонится за модой, то в первую очередь стоит обратить внимание на практичность. Если вы много времени проводите за рулем, то подойдет легкий пуховик с наполнителем из холлофайбера. Верх изделия должен быть нейлоновый, чтобы не пришлось потеть. Если вы носите деловой костюм, то производить примерку лучше именно в нем — это позволит выбрать комфортный размер и подходящую длину пуховика.

В случае если пуховик требуется для работы на улице, лучше выбрать изделие с наполнителем из гагачьего пуха и мембранным покрытием. Однако в этом случае будет необходимо надевать под пуховик одежду, которая не впитывает пот. И обязательно выбирайте пуховик с капюшоном, чтобы в случае непогоды можно было дополнительно защититься от холода.

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