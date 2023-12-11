Как выбрать коньки: что учесть, на что обратить внимание Рассказываем про тонкости при покупке коньков для катания на льду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как правильно выбрать коньки

С началом зимы на улицах заливают открытые катки, ледовые дворцы полнятся посетителями. Самое время встать на коньки. Но разнообразие предложений в спортивных магазинах может сбить с толку. Рассказываем, как выбрать коньки в зависимости от ваших потребностей и предпочтений.

Для хоккея, катания или прыжков: как правильно выбрать коньки

Прежде чем ответить на вопрос, как выбрать коньки для катания на льду, стоит рассказать, какие виды коньков существуют. В дальнейшем это поможет нам подобрать обувь в зависимости от наших потребностей. Итак, коньки распределяются по следующим категориям:

фигурные — предназначены для катания на льду и выполнения простых трюков;

прогулочные, они же фитнес-коньки, — рассчитаны на долгие заезды;

хоккейные — подходят для техники бега на коньках.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Как выбрать коньки для ребенка

Выбор коньков начинается с определения цели, с которой вы их приобретаете. Если вы намерены провести долгую новогоднюю ночь на льду, приглядитесь к фитнес-конькам. Для спортивных состязаний подойдут хоккейные коньки, а для танцев на катке — фигурные. Учтите, что каждый вид коньков имеет подвиды: от любительских (или универсальных) до полупрофессиональных и профессиональных. Далее будут подробно рассмотрены модели для начинающих.

Как выбрать фигурные коньки

Коньки для фигурного катания имеют:

зубцы на передней части длинного лезвия;

каблук;

высокое голенище на шнуровке.

Такие коньки подходят как для простого катания, так и для выполнения фигурных элементов. Они различаются по жесткости: самые жесткие нужны для прыжков по типу тулупа, а более мягкие подойдут новичкам. Чтобы понять, какая модель перед вами, попробуйте сжать голенище рукой. Если ботинок не теряет формы, то он считается жестким и предназначен для профессионалов. Мягкие ботинки подойдут для повседневного катания.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Выбор размера коньков

У фигурных коньков отсутствует утеплитель. Из-за этого они не подходят для длительных заездов под открытым небом. Компенсировать отсутствие меха или флиса толстым носком не стоит: фигурные коньки должны плотно сидеть на ноге. Это основной критерий при подборе инвентаря.

Поговорим о том, как выбрать фигурные коньки. Перед первой примеркой коньков наденьте тонкие эластичные носки (именно в таких вам предстоит кататься). Нога не должна свободно двигаться в ботинке, а пальцы — подгибаться. Зашнуруйте коньки и встаньте на них. Коньки выбраны правильно, если:

пятка надежно лежит в ботинке, не двигаясь вверх-вниз;

стопа и голеностоп плотно зафиксированы;

пальцы не подогнуты.

Еще один критерий, который поможет определить, какие коньки выбрать, — это материал ботинка. Большинство фигурных коньков делаются из искусственной или натуральной кожи. Первый вариант более бюджетный и не пропускает влагу, а второй — разнашивается, принимая форму ноги. Если говорить о лезвиях, то стоит отдать предпочтение нержавеющей стали с повышенной коррозионной стойкостью.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как выбрать хоккейные коньки

Как выбрать прогулочные коньки

Теперь поговорим о том, какие коньки выбрать, если вы планируете много времени проводить на открытых катках. Если вы не собираетесь играть в хоккей или выполнять прыжки, ваш вариант — прогулочные коньки. Они также продаются под названием «фитнес-коньки».

Визуально эта модель напоминает ролики. Она оснащена мягким утеплителем и внутренними анатомическими вставками, благодаря которым нога комфортно сидит в ботинке и не мерзнет. Иногда шнуровка на фитнес-коньках заменена липучками или клипсами. Такие крепления позволяют быстро и прочно зафиксировать ботинки. Благодаря прямому лезвию и низкой посадке коньков в них легко удерживать баланс даже тем, кто впервые вышел на лед.

Требования к фитнес-конькам такие же, как к фигурным. Ботинки должны плотно фиксировать стопу и голеностоп. При этом важно проследить, чтобы они не сдавливали пальцы. Тесная обувь приводит к замедлению кровоснабжения и быстрому замерзанию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Как выбрать коньки

При подборе фитнес-коньков обратите внимание на:

материал (качественные прогулочные коньки делаются из прочного пластика);

качество лезвия (никелированная и хромированная сталь особо устойчивы против коррозии);

наличие зазубрин (иногда на лезвиях фитнес-коньков имеются зубцы для быстрого торможения);

конструкцию (существуют раздвижные коньки, которые можно взять на вырост);

утеплитель (мягкий наполнитель будет удерживать тепло);

анатомические вставки (внутренние элементы из пористой пены нужны для фиксирования голеностопа).

А вот крепления (шнуровку, клипсы или липучки) выбирайте по собственному усмотрению. Главное — это плотная фиксация ноги, не вызывающая дискомфорта.

Как выбрать хоккейные коньки

Теперь поговорим о том, как выбрать хоккейные коньки и какие особенности они имеют. Коньки для хоккея отличаются от других видов снаряжения жестким ботинком, оснащенным дополнительными укреплениями на носке и пятке. Такая конструкция позволяет защитить ноги от травм при ударах клюшкой и шайбой.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как правильно выбрать коньки

Выбирая хоккейные коньки, обратите внимание на:

крепление (шнуровка фиксирует голеностоп более плотно, нежели липучки и клипсы, а значит, больше подходит для игры);

наполнитель (утепленная конструкция позволяет дольше находиться на открытом катке);

лезвия (они должны быть выполнены из стали и не иметь зазубрин и неровностей).

Отметим, что лезвия хоккейных коньков имеют специфическую форму. Они закруглены, за счет чего носок и пятка остаются приподнятыми надо льдом. Такая конфигурация позволяет набирать высокую скорость, а также выполнять технику бега на коньках.

Говоря о том, как правильно выбрать коньки для хоккея, подчеркнем, что их нельзя надевать на толстый шерстяной носок. В противном случае ботинок будет болтаться на ноге. Пятка должна прижиматься к заднику, пальцы — касаться носка, но не подгибаться. При выборе размера коньков ориентируйтесь не только на длину, но и на ширину стопы. Ботинок должен плотно облегать ногу со всех сторон.

Как выбрать коньки ребенку

Теперь скажем пару слов о том, как выбрать коньки ребенку. Главная дилемма большинства родителей — это выбор размера коньков. Как уже было замечено, ботинки должны надежно фиксировать ногу, не давая пятке возможности двигаться. Так что брать снаряжение на вырост точно не стоит.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Как выбрать коньки ребенку

Доступной и безопасной альтернативой станут раздвижные коньки. Большинство подобных моделей имеют систему регулировки размера «4 в 1» или «5 в 1». Раздвижной конструкцией оснащены хоккейные и прогулочные коньки.

В число других требований к детским конькам входят:

наличие утепленного внутреннего ботинка;

прочный пластиковый каркас в сочетании с низким весом ботинка;

плотные крепления;

заводская заточка.

Если выбранная модель соответствует всем перечисленным критериям, она обеспечит ребенку комфортное катание на льду.

Теперь вы знаете, как выбрать коньки, которые гарантируют удобство и безопасность их владельцу. Приобретайте спортивный инвентарь в специализированных магазинах, чтобы при необходимости посоветоваться с консультантом.

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