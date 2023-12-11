С началом зимы на улицах заливают открытые катки, ледовые дворцы полнятся посетителями. Самое время встать на коньки. Но разнообразие предложений в спортивных магазинах может сбить с толку. Рассказываем, как выбрать коньки в зависимости от ваших потребностей и предпочтений.

Для хоккея, катания или прыжков: как правильно выбрать коньки

Прежде чем ответить на вопрос, как выбрать коньки для катания на льду, стоит рассказать, какие виды коньков существуют. В дальнейшем это поможет нам подобрать обувь в зависимости от наших потребностей. Итак, коньки распределяются по следующим категориям:

  • фигурные — предназначены для катания на льду и выполнения простых трюков;
  • прогулочные, они же фитнес-коньки, — рассчитаны на долгие заезды;
  • хоккейные — подходят для техники бега на коньках.

Как выбрать коньки для ребенкаФото: Сергей Булкин/NEWS.ruКак выбрать коньки для ребенка

Выбор коньков начинается с определения цели, с которой вы их приобретаете. Если вы намерены провести долгую новогоднюю ночь на льду, приглядитесь к фитнес-конькам. Для спортивных состязаний подойдут хоккейные коньки, а для танцев на катке — фигурные. Учтите, что каждый вид коньков имеет подвиды: от любительских (или универсальных) до полупрофессиональных и профессиональных. Далее будут подробно рассмотрены модели для начинающих.

Как выбрать фигурные коньки

Коньки для фигурного катания имеют:

  • зубцы на передней части длинного лезвия;
  • каблук;
  • высокое голенище на шнуровке.

Такие коньки подходят как для простого катания, так и для выполнения фигурных элементов. Они различаются по жесткости: самые жесткие нужны для прыжков по типу тулупа, а более мягкие подойдут новичкам. Чтобы понять, какая модель перед вами, попробуйте сжать голенище рукой. Если ботинок не теряет формы, то он считается жестким и предназначен для профессионалов. Мягкие ботинки подойдут для повседневного катания.

Выбор размера коньковФото: Shutterstock/FOTODOMВыбор размера коньков

У фигурных коньков отсутствует утеплитель. Из-за этого они не подходят для длительных заездов под открытым небом. Компенсировать отсутствие меха или флиса толстым носком не стоит: фигурные коньки должны плотно сидеть на ноге. Это основной критерий при подборе инвентаря.

Поговорим о том, как выбрать фигурные коньки. Перед первой примеркой коньков наденьте тонкие эластичные носки (именно в таких вам предстоит кататься). Нога не должна свободно двигаться в ботинке, а пальцы — подгибаться. Зашнуруйте коньки и встаньте на них. Коньки выбраны правильно, если:

  • пятка надежно лежит в ботинке, не двигаясь вверх-вниз;
  • стопа и голеностоп плотно зафиксированы;
  • пальцы не подогнуты.

Еще один критерий, который поможет определить, какие коньки выбрать, — это материал ботинка. Большинство фигурных коньков делаются из искусственной или натуральной кожи. Первый вариант более бюджетный и не пропускает влагу, а второй — разнашивается, принимая форму ноги. Если говорить о лезвиях, то стоит отдать предпочтение нержавеющей стали с повышенной коррозионной стойкостью.

Как выбрать хоккейные конькиФото: Shutterstock/FOTODOMКак выбрать хоккейные коньки

Как выбрать прогулочные коньки

Теперь поговорим о том, какие коньки выбрать, если вы планируете много времени проводить на открытых катках. Если вы не собираетесь играть в хоккей или выполнять прыжки, ваш вариант — прогулочные коньки. Они также продаются под названием «фитнес-коньки».

Визуально эта модель напоминает ролики. Она оснащена мягким утеплителем и внутренними анатомическими вставками, благодаря которым нога комфортно сидит в ботинке и не мерзнет. Иногда шнуровка на фитнес-коньках заменена липучками или клипсами. Такие крепления позволяют быстро и прочно зафиксировать ботинки. Благодаря прямому лезвию и низкой посадке коньков в них легко удерживать баланс даже тем, кто впервые вышел на лед.

Требования к фитнес-конькам такие же, как к фигурным. Ботинки должны плотно фиксировать стопу и голеностоп. При этом важно проследить, чтобы они не сдавливали пальцы. Тесная обувь приводит к замедлению кровоснабжения и быстрому замерзанию.

Как выбрать конькиФото: Сергей Булкин/NEWS.ruКак выбрать коньки

При подборе фитнес-коньков обратите внимание на:

  • материал (качественные прогулочные коньки делаются из прочного пластика);
  • качество лезвия (никелированная и хромированная сталь особо устойчивы против коррозии);
  • наличие зазубрин (иногда на лезвиях фитнес-коньков имеются зубцы для быстрого торможения);
  • конструкцию (существуют раздвижные коньки, которые можно взять на вырост);
  • утеплитель (мягкий наполнитель будет удерживать тепло);
  • анатомические вставки (внутренние элементы из пористой пены нужны для фиксирования голеностопа).

А вот крепления (шнуровку, клипсы или липучки) выбирайте по собственному усмотрению. Главное — это плотная фиксация ноги, не вызывающая дискомфорта.

Как выбрать хоккейные коньки

Теперь поговорим о том, как выбрать хоккейные коньки и какие особенности они имеют. Коньки для хоккея отличаются от других видов снаряжения жестким ботинком, оснащенным дополнительными укреплениями на носке и пятке. Такая конструкция позволяет защитить ноги от травм при ударах клюшкой и шайбой.

Как правильно выбрать конькиФото: Shutterstock/FOTODOMКак правильно выбрать коньки

Выбирая хоккейные коньки, обратите внимание на:

  • крепление (шнуровка фиксирует голеностоп более плотно, нежели липучки и клипсы, а значит, больше подходит для игры);
  • наполнитель (утепленная конструкция позволяет дольше находиться на открытом катке);
  • лезвия (они должны быть выполнены из стали и не иметь зазубрин и неровностей).

Отметим, что лезвия хоккейных коньков имеют специфическую форму. Они закруглены, за счет чего носок и пятка остаются приподнятыми надо льдом. Такая конфигурация позволяет набирать высокую скорость, а также выполнять технику бега на коньках.

Говоря о том, как правильно выбрать коньки для хоккея, подчеркнем, что их нельзя надевать на толстый шерстяной носок. В противном случае ботинок будет болтаться на ноге. Пятка должна прижиматься к заднику, пальцы — касаться носка, но не подгибаться. При выборе размера коньков ориентируйтесь не только на длину, но и на ширину стопы. Ботинок должен плотно облегать ногу со всех сторон.

Как выбрать коньки ребенку

Теперь скажем пару слов о том, как выбрать коньки ребенку. Главная дилемма большинства родителей — это выбор размера коньков. Как уже было замечено, ботинки должны надежно фиксировать ногу, не давая пятке возможности двигаться. Так что брать снаряжение на вырост точно не стоит.

Как выбрать коньки ребенкуФото: Сергей Булкин/NEWS.ruКак выбрать коньки ребенку

Доступной и безопасной альтернативой станут раздвижные коньки. Большинство подобных моделей имеют систему регулировки размера «4 в 1» или «5 в 1». Раздвижной конструкцией оснащены хоккейные и прогулочные коньки.

В число других требований к детским конькам входят:

  • наличие утепленного внутреннего ботинка;
  • прочный пластиковый каркас в сочетании с низким весом ботинка;
  • плотные крепления;
  • заводская заточка.

Если выбранная модель соответствует всем перечисленным критериям, она обеспечит ребенку комфортное катание на льду.

Теперь вы знаете, как выбрать коньки, которые гарантируют удобство и безопасность их владельцу. Приобретайте спортивный инвентарь в специализированных магазинах, чтобы при необходимости посоветоваться с консультантом.

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