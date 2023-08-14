Как выбрать и хранить мед, где покупать, много ли подделок: советы эксперта 14 августа отмечается Медовый Спас

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ложка с медом на ярмарке меда

14 августа отмечается Медовый Спас. В этот день православные христиане освящают мед, так как считают, что он будет обладать целительной силой. Помимо этого, пасечники начинают собирать его урожай именно с 14 числа. NEWS.ru узнал у председателя Союза пчеловодов России Валерия Капунина, как выбрать и хранить мед, когда и где его лучше всего покупать.

Как выбрать качественный мед

Валерий Капунин рассказал, что обычный потребитель по вкусу, цвету и запаху не сможет определить, качественный мед или нет. По его словам, даже члены Гильдии медовых сомелье не всегда справляются с этой задачей. Они определяют по органолептическим признакам лучший мед, а потом эти образцы все равно отправляют в лаборатории, чтобы убедиться в качестве продукта.

«Единственное, если мы берем каплю меда на кончик языка, размазываем его по небу и во рту и в горле начинает немного першить или пощипывать, это признак натуральности меда», — говорит он.

Валерий Капунин рекомендует ориентироваться на другие критерии при выборе качественного меда. Во-первых, это его консистенция. По словам эксперта, при переливании струйка меда не должна прерываться на капли. Причем этого не должно происходить, даже если емкость поднять на большую высоту.

Во-вторых, надо посмотреть, есть ли в банке осадок. Валерий Капунин утверждает, что если он имеется, то мед точно не натуральный. Однако если содержимое банки немного закристаллизовалось — это совершенно нормально, говорит он.

«Есть мизерное количество видов, которые всегда остаются в жидком состоянии. Это акациевый и каштановый мед. Все остальные к Новому году просто обязаны закристаллизоваться», — утверждает эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Продажа меда на ярмарке меда

Когда лучше покупать мед

Валерий Капунин говорит, что покупать мед можно в любое время с мая по январь. Однако он рекомендует ориентироваться на сроки цветения растения, из которого он сделан. То есть, например, в Москве в мае можно купить только прошлогодний липовый мед, потому что липа в столице и Подмосковье зацветает в конце июня — начале июля.

«Если это южный мед, надо понимать, что там все зацветает раньше», — добавил эксперт.

Где купить хороший мед

По словам Валерия Капунина, сейчас на прилавках очень много фальсификата. В Москве, например, только по официальным данным его доля составляет около 50 процентов, но эксперт уверен, что она гораздо больше.

«Даже если вы приходите на ярмарку меда, все равно там процентов 30 будет фальсификат. Так что когда приходите туда, начните с разглядывания глаз продавца», — говорит Капунин.

По его словам, не нужно покупать мед и в магазинах, ведь весь мед разлить на пасеке в тары невозможно. Его могут привезти нерасфасованным в точки продаж. К тому моменту мед может закристаллизоваться, а это уже нетоварный вид. Чтобы разлить его по тарам, говорит Валерий Капунин, надо подогреть. Но чтобы мед при этом не потерял своих целебных свойств, нужно соблюдать строгую технологию.

«А в магазине торопятся, им надо гнать продукт, потому они портят перегревом даже натуральный мед. Он утрачивает очень многие свои целебные свойства», — рассказал эксперт.

Поэтому Валерий Капунин рекомендует покупать мед у знакомого пасечника. В таком случае он точно будет натуральным.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Женщина продает мед на ярмарке меда

Какие бывают виды меда

По словам Капунина, все виды меда отличаются друг от друга тем, с каких цветков и растений они собраны. Отсюда и их названия: липовый, гречишный, подсолнечниковый. Однако таких монофлерных сортов (собранных с цветков одного растения) довольно мало, говорит эксперт.

«Чаще пчелка-разведчица вылетает утром из улья и смотрит, где сегодня лучший медосбор. Она возвращается, сообщает своим товарищам, и они летят работать. Но вчера они собирали мед с подсолнечника, а сегодня — с рапса. В таком случае нектары перемешиваются, и получается полифлерный мед, соединяющий в своем составе нектар и пыльцу с нескольких растений», — объясняет Валерий Капунин.

К таким видам меда относятся горный, цветочный, алтайский, луговой и другие. Все эти сорта отличаются друг от друга по цвету, запаху, вкусу и набору целебных свойств, утверждает эксперт.

Что такое купажированный мед

По словам Валерия Капунина, экзотические сорта меда, заполонившие прилавки, — это чистой воды реклама. Среди такого товара чаще всего попадается фальсификат.

«Я встречал название, например, „кураровый мед“. Никто из пчеловодов не знает такого вида, но тем не менее он продается. Или подснежниковый мед. Такого тоже не бывает», — рассказывает он.

Однако в купажировании (смешивании разных сортов меда) эксперт не видит ничего плохого. В таком случае создается новый неповторимый букет, однако продукт меняет консистенцию, превращается в крем-мед.

«Это происходит, потому что разные виды меда медленно вращаются в специальной установке в течение одних-двух суток. Тогда получается масса с однообразным вкусом, запахом», — объясняет Капунин.

Еще купажирование применяется, когда нужно отправить большую партию меда, от 20 тонн, за рубеж. Такого количества однообразного продукта, по словам эксперта, не бывает, ведь даже из двух стоящих рядом ульев не получится идентичного меда.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ярмарка меда

Как и сколько можно хранить мед

По требованиям ГОСТа, срок годности меда составляет один год, а если продукт герметично упакован, то два. Но по словам Валерия Капунина, мед можно хранить и дольше.

«Срок годности меда не ограничен ничем. Археологи однажды обнаружили в египетских пирамидах сосуды, которые пролежали там больше 1000 лет. Внутри был мед. Его проверили по всем медико-биологическим показателям, выяснилось, что это замечательный продукт, он прекрасно сохранился», — рассказывает Валерий Капунин.

Однако такое возможно только при условии правильного хранения, утверждает эксперт. Хранить мед нужно при постоянной температуре. Если она будет меняться, мед может расслоиться. Лучше всего, по мнению эксперта, поставить его в погреб или просто в шкафчик на кухне. Но Капунин не рекомендует держать мед в холодильнике.

Кроме того, эксперт не советует покупать меда больше, чем требуется на год.

Можно ли отравиться медом

По словам Валерия Капунина, вполне возможно отравиться медом. Например, если это южный продукт из цветков рододендрона. Это растение совершенно безвредно для пчел, но не для человека. Оно содержит ядовитое вещество андромедотоксин, обладающее нейротоксичным действием.

«Но тут речь идет только о монофлерном меде. Если там есть пыльца и нектар с других растений, то ничего страшного не будет», — отметил он.

По словам эксперта, можно также отравиться фальсификатом, ведь неизвестно, что туда могли добавить. Это может быть цветочная пыльца, отходы производства сахарной свеклы — глюкозо-фруктозный сироп, кукурузная патока. Но могут быть и химические вещества.

«При нарушении правил хранения меда им отравиться нельзя. Он может потерять вкусовые и целебные качества, но вряд ли там образуются какие-то ядовитые вещества, которые приведут к отравлению», — добавил эксперт.

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