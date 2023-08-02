Как выбрать бассейн для дачи: чем отличаются модели, их плюсы и минусы Чем отличается стационарный уличный бассейн от разборного, а надувной от пластикового

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Как выбрать бассейн для дачи

Впереди еще целый месяц лета — самое время, чтобы потратить его на выбор и установку бассейна на даче, если вы еще этого не сделали. Конечно, если вам нужен надувной бассейн для купания детей или домашних животных — купить его можно прямо сейчас, а вот для того, чтобы построить на участке капитальный бассейн, как в голливудских фильмах, — следует основательно подготовиться. Расскажем, какими бывают уличные искусственные водоемы для купания, а также, какой бассейн лучше выбрать для дачи, основываясь на отзывах экспертов.

Как выбрать уличный бассейн для дачи

Перед тем как как выбрать бассейн для дачи, следует учесть три наиболее важных фактора:

Свободное место под водоем: необходим ровный участок без перепада высот на солнечной стороне. Наличие доступного источника электропитания для обслуживающего оборудования: насоса для надува бассейна или аппаратуры для очистки воды. Доступный источник для подвода и слива: воду придется периодически менять, поэтому даже для надувного бассейна необходимо предусмотреть близкое расположение шланга с водой и возможность слива.

Все бассейны для дачи можно условно поделить на четыре типа:

Надувные. Каркасные разборные. Каркасные стационарные. Пластиковые.

Также искусственные водоемы для купания разделяются по типу установки:

Установка на поверхности. Так можно расположить надувные и каркасные разборные конструкции. Монтаж с заглублением в грунт. Этот вариант применяют для каркасных стационарных и пластиковых водоемов.

Фото: shutterstock.com Лучший бассейн для дачи

Кроме того, дачные бассейны разделяют по некоторым другим характеристикам:

Сезонность использования. Летние функционируют только в теплое время года. Они располагаются на открытом воздухе. При необходимости можно организовать съемный тент для защиты от листвы и прочего мусора, предусмотреть подогрев воды для северных регионов. Круглогодичные бассейны используют в любое время года, они находятся под крышей дома или пристроя, одна из стен в помещении, а также крыша может быть выполнена таким образом, что в теплые месяцы их можно убирать или отодвигать.

Глубина и объем чаши. Надувные бассейны бывают глубиной не более 1,5 метра и пяти метров диаметре. Плавать в таком водоеме нельзя, а вот отдохнуть в прохладной воде можно. Если у вас есть дети или собаки мелких пород, то, следуя отзывам экспертов, надувной бассейн для дачи лучше брать меньшей глубины. Для большой семьи уместнее приобрести сооружения большего размера, однако при этом необходимо будет научить детей правилам безопасности.

Тип фильтрации воды. Возможно очищение переливным способом, когда вода, попадая за бортик, попадает в фильтровальную систему, очищается и возвращается в бассейн. Или с помощью скиммерной конструкции, когда вода у верхнего края борта попадает в очищающую установку с помощью специального прибора — скиммера.

Надувной бассейн для дачи: плюсы и минусы

Такой бассейн — наиболее быстрый и бюджетный вариант организовать на участке уличный летний водоем. Надувные бассейны для дачи, как правило, изготавливают из двухслойной ПВХ-пленки. Чтобы выдержать большой вес воды, конструкцию усиливают армированной решеткой. При этом воздух при наддуве нагнетается только в верхнюю окантовку.

Надувные бассейны бывают глубиной от 0,7 до 1,5 метра. Диаметр варьируется от 2,5 до 5 метров. Для установки водоема потребуется ровная утрамбованная площадка без ям и уклонов. Предварительно ее необходимо тщательно очистить от веток, камней и прочего мусора, который может повредить целостность дна. Эксперты отмечают, что на установку конструкции, как правило, требуется меньше времени, чем на наполнение чаши водой. При правильном уходе такое сооружение может прослужить до пяти сезонов.

Плюсы надувного бассейна:

Простой и быстрый монтаж.

Низкая стоимость.

Компактные габариты.

Удобство транспортировки.

Есть модели, безопасные для маленьких детей.

Фото: shutterstock.com Надувной бассейн для дачи

Минусы моделей:

Небольшой срок службы.

Конструкцию легко повредить: проколоть, разрезать.

На бассейн нельзя облокачиваться, поскольку у него нет каркаса.

Из-за отсутствия системы фильтрации, воду придется менять несколько раз за сезон.

Дно и стенки быстро зарастают флорой, их придется чистить вручную.

Необходимо подкачивать воздух.

Каркасные бассейны для дачи: особенности эксплуатации

Каркасные бассейны для дачи бывают разборными и стационарными. Для монтажа первого типа обычно используют поверхностный тип установки, то есть без заглубления в землю. Если у вас нет времени или возможности готовить углубление, то лучше выбрать разборный сезонный вариант. При этом, стоит отметить, что разборные каркасные бассейны бывают двух типов:

Стержневые: каркас собирается на горизонтальных и вертикальных ребрах жесткости, которые продеваются в петли на нижней стороне виниловой чаши. Отличаются небольшой глубиной. Секционные: чаша бассейна собирается из пластиковых или металлических листов, которые крепятся с помощью замков. Изнутри выстилается ПВХ-пленкой. Такая конструкция более прочная, ее легче чистить.

Пленка, играющая роль чаши, как правило, имеет сливной клапан для садового шланга. Кроме того, в более дорогих моделях могут быть предусмотрены отверстия для присоединения фильтровального оборудования.

Каркасные бассейны бывают:

круглые

овальные

ассиметричные

На рынке можно встретить модели глубиной от 0,5 до 3 метров, диаметром — от 2 до 10 метров. Такую конструкцию необходимо демонтировать на зиму, однако это занимает не много времени, а деталям бассейна требуется мало места при хранении.

Достоинства такого вида бассейна:

Невысокая цена.

Небольшой вес.

Срок эксплуатации каркаса — до 10 сезонов.

Чаша может вмещать до 3,5 тонн воды.

Большой выбор форм и размеров.

Простая транспортировка и сборка.

Более прочная конструкция: на бортики можно облокачиваться.

Фото: shutterstock.com Каркасные бассейны для дачи

Недостатки каркасных сезонных моделей:

ПВХ-пленку, играющую роль чаши бассейна, придется менять каждый год из-за низкой устойчивости к повреждениям.

Дополнительное оборудование для обслуживания бассейна часто приходится докупать отдельно: водонагреватель, фильтр, ремонтный комплект, подсветка, лестница. При этом его цена может оказаться выше, чем стоимость самого бассейна.

Необходимо предусмотреть место для слива воды из бассейна.

Зимой разборную конструкцию необходимо хранить в помещении с плюсовой температурой.

Стационарные каркасные бассейны для дачи, по отзывам экспертов, также можно устанавливать на грунт без заглубления. На зиму вода из них сливается, а сам бассейн накрывается морозоустойчивым чехлом. При этом чашу из ПВХ-пленки также придется менять как минимум один раз в два сезона. Эти модели отличаются более прочной конструкцией с антикоррозийным покрытием, которая устойчива к низким температурам. Срок службы всесезонных каркасных бассейнов составляет до 15 лет. Стоит отметить, что площадку для размещения стационарных бассейнов следует выбирать более тщательно, поскольку переместить конструкцию после монтажа практически невозможно. Стоят такие модели дороже разборных, однако производители, как правило, комплектуют их всем необходимым для обслуживания бассейна оборудованием.

Пластиковый бассейн для дачи

Пластиковым обычно называют бассейн для дачи, чаша которого выполнена из композита или пропилена. Стоит отметить, что под полипропиленовую чашу обязательно готовят бетонированный котлован. Чаша из композита отливается целиком на заводе. В обоих случаях конструкция отличается высокой надежностью в эксплуатации.

Плюсы полипропиленовых бассейнов:

Невысокая стоимость по сравнению с другими видами покрытия для стационарных бассейнов.

Высокая прочность и герметичность конструкции.

Легкий уход.

Нет необходимости в дополнительной гидроизоляции.

Эстетичный внешний вид, позволяющий вписать бассейн в ландшафтный дизайн.

Хорошая морозоустойчивость при правильном уходе.

Срок службы составляет до 50 лет.

Не нужен слив воды при минусовых температурах.

Высокая устойчивость к выгоранию на солнце.

Покрытие легко отремонтировать.

Фото: shutterstock.com Бассейн для дачи

Плюсы композитных бассейнов:

Высокая прочность и герметичность конструкции.

Легкий уход.

Нет необходимости в дополнительной гидроизоляции.

Эстетичный внешний вид, позволяющий вписать бассейн в ландшафтный дизайн.

Хорошая морозоустойчивость при правильном уходе.

Срок службы составляет до 50 лет.

Низкая подверженность зарастанию водорослями.

Устойчивость к повреждениям.

Возможность установки гидромассажного оборудования, подсветки, противотока.

Покрытие обладает антискользящими свойствами и устойчиво к появлению царапин.

Для монтажа не требуется бетонный котлован.

Не нужен слив воды при минусовых температурах.

Низкий расход химических веществ для очистки.

Минусы полипропиленовых бассейнов:

Необходимость подготовки котлована, которая может занять до 2,5 месяца.

Покрытие скользкое и подвержено царапинам, в которых накапливаются бактерии.

Минусы композитных бассейнов:

Высокая цена.

Негабаритные размеры вызывают сложности с транспортировкой.

Для установки большой чаши на участок потребуется загнать подъемный кран.

Как подобрать лучший бассейн для дачи

Чтобы выбрать лучший бассейн для дачи, необходимо определиться с тем, для чего вам нужен искусственный водоем. Эксперты отмечают, что для развлечения детей и домашних животных идеально подойдет недорогой надувной бассейн. Для отдыха взрослых с детьми лучше приобрести каркасный бассейн. Если позволяют размеры участка и финансы — можно позволить себе пластиковый стационарный бассейн. В этом случае будет необходимо обязательно научить детей правилам поведения в воде, чтобы избежать несчастных случаев.

Что понадобится для обслуживания бассейна

При обслуживании уличного бассейна для дачи вам понадобятся:

Фильтрующий насос для очистки воды.

Скиммер для очистки поверхности воды от мусора.

Сачки для ручной очистки поверхности.

Щетки для ручной чистки стенок и дна от водорослей.

Датчики для контроля воды.

Защитный тент от листвы и мусора.

Морозоустойчивый тент.

Станция обеззараживания воды.

Устройство для подогрева воды.

Лестница.

Химические реагенты для очистки.

Водный термометр.

Полезно знать

Если зимой температура опускается ниже −25 градусов Цельсия, специалисты рекомендуют разбирать даже всесезонные каркасные бассейны.

Подготовку сооружения к зимней консервации следует проводить при температуре 15 градусов Цельсия.

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