Как варить вкусное варенье: простые и быстрые рецепты Делимся рецептами варенья из груш, сливы, кизила и других ягод и фруктов

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Рецепты варенья

Осень — самое подходящее время варить варенье. Ягоды и фрукты можно собрать на даче или подешевле купить в магазине. Любой хозяюшке важно, чтобы десерт хранился долго и был вкусным. В статье поделимся проверенными рецептами варенья.

Как и сколько варить варенье из ягод

Рассмотрим несколько самых популярных видов лакомства. Расскажем, сколько по времени варить варенье и какие ингредиенты нужно добавлять.

Малиновое варенье

Зимой спасет от простуды, а весной от упадка сил. Для приготовления на литр ягоды нужно взять 700 граммов сахара. Если нужен вариант погуще и нет прохладного места для хранения варенья, то берут килограмм. Варить можно без воды. В кастрюлю положите сухую малину и медленно нагревайте. Чтобы она не пригорела и выделила сок, нужно постоянно помешивать. Затем добавьте сахар и доведите до кипения. Готовый десерт разложите в стерилизованную тару.

Варенье из кизила

Очень полезное лакомство. Ягоды содержат органические фитонциды и редкий витамин Р. Как варить варенье из кизила, зависит от вкуса ягод. Если они очень кислые, то на килограмм ягод нужно не столько же, а в полтора раза больше сахара. Складываем ингредиенты в кастрюлю, добавляем полстакана воды и доводим до кипения. Затем уменьшаем огонь и готовим еще пять минут. Убираем пенку и в горячем виде разливаем по стерилизованным банкам. Это варенье лучше закатывать.

Варенье из черной смородины

Это один из рекордсменов по содержанию витамина С, поможет поддержать иммунитет зимой. На два килограмма ягод потребуется столько же сахара. Смородину положите в кастрюлю, засыпьте сахаром, поставьте на медленный огонь. После закипания варите пять минут, периодически помешивая. Горячее варенье разложите по банкам. Чтобы сохранить все витамины в лакомстве, храните тару в темном месте.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Грушевое варенье

Варим варенье с косточками

Рецепты в этом разделе подойдут любителям целых красивых ягодок в варенье. Кроме того, если не вынимать косточки и не протирать смесь через сито, можно сэкономить время. Вкус будет более насыщенным. Вот несколько рецептов, как варить варенье в домашних условиях из целых ягод с косточками.

Варенье из облепихи

Этот десерт не только вкусный, но и полезный. В отличие от многих ягод, витамин С в облепихе не разрушается при варке. Тем более готовить такое варенье можно всего пять минут. Вначале надо сварить сироп. На один литр воды потребуется полкилограмма сахара. Когда жидкость закипит, добавляем столько ягод, чтобы они все были скрыты сиропом. Это около литровой банки. Затем засекаем пять минут и отключаем. Чтобы ягоды напитались сиропом, потребуется еще пара часов, после десерт можно раскладывать по банкам.

Вишневое варенье

Еще один полезный десерт с витаминами А и В. Для приготовления нужна спелая, но не мягкая ягода. На один килограмм вишни потребуется столько же сахара и полстакана воды. В кастрюлю уложите слоями ягоды и сахар. Затем оставьте на 4–6 часов. После долейте воду и поставьте посуду на небольшой огонь. Несколько раз доводите до кипения и остужайте. Процесс повторяют, пока варенье не станет густым.

Варим фруктовое варенье на зиму: рецепты

Десерты из ягод привычны жителям регионов с суровым климатом. На юге более популярно фруктовое варенье. Но, независимо от климата, каждый гурман будет рад следующим лакомствам.

Фото: shutterstock Варенье на зиму

Варенье из груш

В народной медицине этот десерт используют как жаропонижающее средство при простуде и лекарство от кашля. Как варить варенье из груш, зависит от размера фруктов: их измельчают или оставляют в целом виде. Ингредиенты рассчитывают так: на килограмм плодов нужно взять столько же сахара и добавить литр воды. Когда смесь закипит, высыпать груши. Оставить на несколько часов. После варить на медленном огне 10–15 минут.

Важно следить за консистенцией, иначе вместо красивых кусочков или целых плодов можно получить кашу. После варки десерт стоит ночь, и на следующий день варим еще 10–15 минут. Горячую смесь раскладываем по банкам. Если вы думаете, как варить грушевое варенье, используйте этот рецепт, и все получится.

Варенье из слив

Это лакомство пригодится взрослым и детям с нерегулярным стулом и повысит иммунитет. Для приготовления не обязательно выбирать крупные фрукты. Можно взять сливы поменьше, они, как правило, дешевле. Главное, чтобы фрукты были не переспелые с плотной мякотью.

Сливы разделите на две половинки, уберите хвостики и косточки. Возьмите посуду с толстым дном и положите нарезанные фрукты, пересыпая их сахаром. Соотношение продуктов: на один килограмм фруктов столько же сахара. Оставьте на несколько часов, чтобы они дали сок и получился сироп.

Дальше все зависит от ваших пожеланий. Если нужно варенье с красивыми дольками, варим пять минут и раскладываем в стерилизованные банки. Если десерт нужен более густой, чтобы, например, его можно было намазывать на тосты, время увеличиваем еще на 20–30 минут.

Фото: shutterstock Варенье

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