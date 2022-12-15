Как в Telegram появляются каналы со вбросами и сколько они стоят На фейках пойманы и пророссийские, и проукраинские источники информации

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После объявления в сентябре мобилизации тысячи сомнительных постов появились в мессенджерах и социальных сетях. И даже сегодня одна часть Telegram-каналов продолжает рассказывать о массовой раздаче повесток (что проверить сложно), а другая — о смелом девятилетнем мальчике из ДНР, создавшим целый взвод из своих сверстников (а в это уже сложно поверить). NEWS.ru выяснил, кто может стоять за фейковыми Telegram-ресурсами и сколько стоит их создать.

Повестки на каждой улице и партизаны в украинских лесах

Буквально за несколько дней после объявления в России частичной мобилизации в соцсетях появилось более 3 млн фейковых сообщений. Об этом 25 сентября заявили в Лиге безопасного интернета, занимающейся мониторингом интернет-пространства. В основном эти сообщения касались проведенных референдумов и работы военкомов.

В Telegram было создано множество каналов, распространяющих фейки. Часть из них писали о повсеместной и массовой раздаче повесток, другие — о том, что в первый же день мобилизации мужчинам перестали продавать билеты на самолеты и поезда. Некоторые каналы, посвященные повесткам, продолжают публиковать посты о них и сегодня. Там выкладывают скриншоты сообщений о визитах на дом сотрудников военкоматов, в том числе в элитные жилые комплексы.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Часть сообщений, которые трудно проверить, публиковали и патриотические СМИ и Telegram-каналы. Так, сообщалось о процветающем на Украине пророссийском партизанском движении. Или об очередях из добровольцев в военкоматах после объявленной мобилизации. Такие сведения могли содержать и оценку автора, а в некоторых случаях очереди из настоящих добровольцев могли быть организованы представителями общественных движений. Интересно, что такие новости появлялись одновременно с информацией из других источников о пробках на границах из желающих покинуть Россию.

Другой популярный антизападный вброс касался президента Польши Анджея Дуды. СМИ подхватили историю, которая обсуждалась еще в 2015 году. Утверждается, что польский лидер — внук украинского националиста Михаила Дуды. И якобы поэтому он поддерживает Украину и «украинских националистов». Найти прямых подтверждений родства Дуды с «дедом-карателем» не удается. Сам Анджей Дуда эту информацию опровергал, а европейские СМИ писали, что настоящий Михаил Дуда не имел детей и умер за 22 года до рождения польского президента.

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press Анджей Дуда

Некоторые каналы, созданные, как сообщалось, поддерживающим Россию жителями украинских городов, после отступления российских войск перестали работать. В других появились новые истории — например, о девятилетнем мальчике из ДНР, создавшей целый взвод из сверстников для сражения с Украиной.

Получить и страх, и деньги

Иногда фейковые сообщения запускались мошенниками для вымогательства денег у жертв. Как рассказал NEWS.ru ведущий аналитик Group-IB из департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров, мошенники осенью предлагали россиянам помочь получить «белый билет» (оформить негодность к службе по состоянию здоровья) за $1,2 тыс, сделать документы зарубежного ВУЗа за $1,9 тыс. долларов, организовать выезд из страны на автомобиле с водителем за $3 тыс.

Еще одна популярная схема — поддельные дипломов IT-специалистов. Цены в среднем начинались от 16 тыс. руб. и выше, — добавил эксперт.

Также злоумышленники предлагали купить с конца сентября справки о ВИЧ, в Telegram и даркнете Group-IB обнаружили 9 тыс. таких объявлений. Стоимость поддельной справки составляла от 15 тыс. рублей.

Игры из мира SMM

Опрошенные NEWS.ru smm-специалисты по-разному оценивают стоимость Telegram-каналов, которые можно использовать для распространения вбросов. По мнению генерального директора коммуникационного агентства PR Partner Инны Анисимовой, к примеру, для развития корпоративного канала, где большая часть постов посвящена товарам и услугам компании, бюджет начинается от 100 тыс. рублей в месяц. К показателю в 100 тыс. подписчиков можно выйти за один-два года. Если раскручивать тематический, новостной канал, то сделать это можно с минимальным бюджетом и за полгода.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основатель рекламного холдинга The Business Pill Игорь Малинин говорит, что стоимость раскрутки зависит от качества привлеченных пользователей. По его оценке, за 99 рублей можно купить 100 подписчиков. Можно точно также увеличивать охваты постов и лайки. В результате, канал с накрученной аудиторией в 100 тыс. подписчиков обойдется заказчику в 100 тыс. рублей. Но это будут неактивные пользователи. Небрендированный канал с настоящей аудиторией (например, «Новости Москвы») будет стоить на порядок дороже, говорит эксперт.

Тут нужны вложения в качественный контент, в рекламную кампанию. В этом случае стоимость одного пользователя составит 10-15 руб. Канал со 100 тысячной аудиторией я бы оценил в 1,5 млн рублей. И наконец, можно создать брендированный канал с настоящей аудиторией. Затраты на него зависят от силы бренда и контент-стратегии. Тут подписчика я бы оценивал в 30-90 руб. Поэтому в целом можно оценить затраты на создание такого канала в 5 млн руб., — добавил Малинин.

Источник NEWS.ru на рынке SMM-услуг, в свою очередь, оценивает стоимость привлечения активного подписчика (не бота) для новостного Telegram-канала в 30 руб. Все же для расширения аудитории необходимо долго и профессионально работать, говорит он.

Во время подготовки материала редакция наткнулась на объявление о продаже канала Мариуполь Z на 10,2 тыс. подписчиков. Его авторы назвали NEWS.ru цену в 300 тыс. руб., но предложили торг.

Фабрики фейков

Информационные вбросы в Telegram-каналах делаются с помощью разных приемов. Кто-то придумывает стопроцентные фейки без крупицы правды, кто-то отталкивается от реального события, додумывая его.

По словам руководителя научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» РАНХиГС при президенте РФ Геннадия Слышкина, в основе информационного вброса полный фейк находится редко, так как он быстро разоблачается.

Как правило, при вбросе некий факт действительно имел место. Но в рамках вброса он гиперболизируется, дополняется ложными информационными элементами, а частный случай позиционируется как общее правило. В очень редких случаях информация, лежащая в основе вброса, может оказаться абсолютной истиной, но она намеренно придерживается и выпускается в информационное пространство в максимально удобный для заказчика момент, — говорит Слышкин.

Фото: shutterstock

Организовать эффективный вброс, который действительно «зацепит» людей, не так-то просто, считает профессор Высшей школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова Лидия Малыгина.

Отдельный человек обеспечить нужный результат просто не в силах. Он может участвовать в информационной атаке — осознанно или вслепую — но стоит за вбросом всегда крупная институция, а публикации сообщения предшествует серьезная подготовка. Так, технологии нагнетания панических настроений относительно мобилизации проходили предварительные испытания через систему мошеннических обзвонов, — отметила эксперт.

Так, в апреле МВД сообщало, что украинские военные создают специальные call-центры для распространения фейков о терактах в России.

В свою очередь, журналист Илья Шепелин говорит, что фейки часто производят и СМИ.

Каждый день в повестке любой редакции куча событий — а значит, нет времени разбираться с информацией, надо скорее ее публиковать и наращивать трафик. Но это еще и не самая большая проблема. Худшее — это редакционные установки, методички, цензура. Благодаря всему этому [некоторые] вроде бы профессиональные журналисты и издания тоже ведут себя, как футбольные фанаты. Их интересует не правдивая информация, а только та, что отвечает интересам их «футбольной команды», — сказал он.

Шепелин добавил: если же СМИ попытается публично оспорить данные уже официальных ведомств в России, то журналистам может грозить уголовная ответственность за дискредитацию ВС РФ.