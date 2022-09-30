Сегодня днем президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы субъектов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.
В Москве с утра началась подготовка к митингу-концерту в поддержку присоединения новых территорий, на котором вечером выступил в том числе и глава государства. В нем также приняли участие главы новых регионов, актеры Иван Охлобыстин и Владимир Машков, группа «Любэ», Николай Басков, Shaman и другие. Всего, согласно данным МВД РФ, на нем присутствовали 180 тысяч человек.
Как еще в России праздновали присоединение четырех новых регионов — покажет NEWS.ru.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Люди на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Екатериненском саду в Симферополе
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Люди на митинге-концерте «Мы вместе» в честь вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на Театральной площади Красноярска
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»
Подготовка к митингу-концерту «Выбор людей. Вместе навсегда» на Красной площади
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Женщина на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России на площади Коммунаров в Екатеринбурге
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Люди на митинге-концерте в честь вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в парке Левобережный в Ростове-на-Дону
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Люди с флагами во время митинга-концерта в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Центральном парке Новосибирска
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Люди собрались на Красной площади на концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Моряки Черноморского флота выступают на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Екатериненском саду в Симферополе
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий (слева направо) на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Люди на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Екатериненском саду в Симферополе
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Люди на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России на площади Коммунаров в Екатеринбурге