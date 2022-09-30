Сегодня днем президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы субъектов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.

В Москве с утра началась подготовка к митингу-концерту в поддержку присоединения новых территорий, на котором вечером выступил в том числе и глава государства. В нем также приняли участие главы новых регионов, актеры Иван Охлобыстин и Владимир Машков, группа «Любэ», Николай Басков, Shaman и другие. Всего, согласно данным МВД РФ, на нем присутствовали 180 тысяч человек.

Как еще в России праздновали присоединение четырех новых регионов — покажет NEWS.ru.

Люди на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Екатериненском саду в Симферополе

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Люди на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Екатериненском саду в Симферополе

Президент РФ Владимир Путин на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей

Люди на митинге-концерте «Мы вместе» в честь вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на Театральной площади Красноярска

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Люди на митинге-концерте «Мы вместе» в честь вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на Театральной площади Красноярска

Подготовка к митингу-концерту «Выбор людей. Вместе навсегда» на Красной площади

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Подготовка к митингу-концерту «Выбор людей. Вместе навсегда» на Красной площади

Женщина на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России на площади Коммунаров в Екатеринбурге

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Женщина на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России на площади Коммунаров в Екатеринбурге

Люди на митинге-концерте в честь вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в парке Левобережный в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Люди на митинге-концерте в честь вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в парке Левобережный в Ростове-на-Дону

Люди с флагами во время митинга-концерта в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Центральном парке Новосибирска

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Люди с флагами во время митинга-концерта в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Центральном парке Новосибирска

Люди собрались на Красной площади на концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Люди собрались на Красной площади на концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей

Моряки Черноморского флота выступают на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Екатериненском саду в Симферополе

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Моряки Черноморского флота выступают на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Екатериненском саду в Симферополе

Президент РФ Владимир Путин, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий (слева направо) на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий (слева направо) на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей

Люди на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Екатериненском саду в Симферополе

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Люди на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Екатериненском саду в Симферополе

Люди на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России на площади Коммунаров в Екатеринбурге

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Люди на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России на площади Коммунаров в Екатеринбурге

Митинг-концерт «Выбор людей. Вместе навсегда» на Красной площади

Фото: АГН «Москва»

Митинг-концерт «Выбор людей. Вместе навсегда» на Красной площади

Митинг-концерт «Выбор людей. Вместе навсегда» на Красной площади

Фото: АГН «Москва»

Митинг-концерт «Выбор людей. Вместе навсегда» на Красной площади