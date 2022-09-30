Как в России праздновали присоединение бывших украинских территорий

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Люди собрались на Красной площади на концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей

Сегодня днем президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы субъектов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.

В Москве с утра началась подготовка к митингу-концерту в поддержку присоединения новых территорий, на котором вечером выступил в том числе и глава государства. В нем также приняли участие главы новых регионов, актеры Иван Охлобыстин и Владимир Машков, группа «Любэ», Николай Басков, Shaman и другие. Всего, согласно данным МВД РФ, на нем присутствовали 180 тысяч человек.

Как еще в России праздновали присоединение четырех новых регионов — покажет NEWS.ru.