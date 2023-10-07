Как в России отметили день рождения Путина: фото гуляний и автопробегов

Фото: vk.com/ramzan

В Грозном около 1500 молодых людей с государственными флагами РФ и ЧР выстроились в число «71»

Россияне 7 октября отмечали 71-й день рождения главы государства Владимира Путина массовыми мероприятиями. В большинстве регионов они прошли в формате автопробегов. Колонны автомобилей прошли по улицам Красноярска, Челябинска, Пскова, Казани, Сочи, Хабаровска, Екатеринбурга, Абакана, Йошкар-Олы, Тольятти, Омска и других крупных городов. А в дагестанском Каспийске автопробег прошел с сопровождением конницы.

Также в Дагестане отличился Газимагомед Газимагомедов, который решил в честь праздника Владимира Путина приготовить 53 чана своего фирменного плова и накормить тысячи жителей Кизляра.

Кроме того, в Грозном 25 тысяч человек выстроились в число 71, чтобы поздравить Путина. А также запустили в воздух фигуру с этим числом, собранную из воздушных шаров.

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге прошел флешмоб, во время которого тысячи студентов «превратились» в карту России, оформленную в цветах триколора. Так Путина решил поздравить Смольный.

Правительство Кабардино-Балкарии рассказало, как группа инициативных граждан вместе с МЧС и партией «Единая Россия» в честь дня рождения Путина забралась на высоту 4100 метров на горе Эльбрус и развернула там баннер с портретом президента.

В ДНР ко дню рождения Путина открыли «Президентский сад», в котором будут расти персики и черешня. Высажены тысячи саженцев.

А в центре Благовещенска к 7 октября появилось граффити с цитатой Путина о невозможности выкрутить России руки. Работу подготовил художник Максим Кузнецов-Мельников вместе с амурским молодежным крылом «Народного фронта».

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