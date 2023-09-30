Как в России отмечают День воссоединения: фото с концертов и ярмарок

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Певецы Стас Пьеха, Зара, актер Дмитрий Певцов, певцы SHAMAN (Ярослав Дронов), Олег Газманов, Лариса Долина, Николай Басков, Варвара, Александр Маршал (слева направо) выступают на праздничном концерте «Одна страна, одна семья, одна Россия!», Москва

Спустя год после того, как в состав России вошли Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области, в новых регионах празднуют недавно утвержденный День воссоединения. 30 сентября по всей стране прошли концерты, выставки, ярмарки и флешмобы.

Президент России Владимир Путин подписал закон об утверждении праздничной даты в четверг, 28 сентября. До этого инициативу поддержали в парламенте. Обращаясь к согражданам, российский лидер заявил, что год назад произошло «поистине историческое и судьбоносное событие».

Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор — быть со своим Отечеством, сказал Путин.

На Театральной площади в Луганске был организован торжественный концерт. Кроме того, активисты провели автопробег с флагами России и Знаменем Победы. В Геническе на юго-востоке Херсонской области открылась сельскохозяйственная ярмарка и выступил духовой оркестр. Жители Мелитополя развернули в честь праздника на центральной площади флаг Российской Федерации.

На площади Буденного в Донецке появилась инсталляция с надписью «Мы дома». По случаю праздника в Ворошиловском районе города открылась фотозона. Она представляет собой большую почтовую марку с фотографиями водружения флагов РФ и ДНР на освобожденных территориях.

Кроме того, в новых регионах был проведен ряд эколого-просветительских мероприятий: субботники, экозабеги, лекции и высадка деревьев.

Более двух тысяч человек приняли участие в приуроченной к празднику акции на территории детского лагеря «Артек» в Крыму. Торжества прошли и во Владивостоке, где для жителей и гостей города организовали концерт и интерактивную фотовыставку. В Анадыре на сцене исполняли песни и стихи, написанные поэтами Донбасса.

В Москве состоялся митинг-концерт, который посетили 65 тысяч человек. На Красной площади выступили Лариса Долина, Олег Газманов, Александр Маршал, Надежда Бабкина, Николай Басков, Денис Майданов, Зара и SHAMAN.

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