Спустя год после того, как в состав России вошли Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области, в новых регионах празднуют недавно утвержденный День воссоединения. 30 сентября по всей стране прошли концерты, выставки, ярмарки и флешмобы.
Президент России Владимир Путин подписал закон об утверждении праздничной даты в четверг, 28 сентября. До этого инициативу поддержали в парламенте. Обращаясь к согражданам, российский лидер заявил, что год назад произошло «поистине историческое и судьбоносное событие».
Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор — быть со своим Отечеством, сказал Путин.
На Театральной площади в Луганске был организован торжественный концерт. Кроме того, активисты провели автопробег с флагами России и Знаменем Победы. В Геническе на юго-востоке Херсонской области открылась сельскохозяйственная ярмарка и выступил духовой оркестр. Жители Мелитополя развернули в честь праздника на центральной площади флаг Российской Федерации.
На площади Буденного в Донецке появилась инсталляция с надписью «Мы дома». По случаю праздника в Ворошиловском районе города открылась фотозона. Она представляет собой большую почтовую марку с фотографиями водружения флагов РФ и ДНР на освобожденных территориях.
Кроме того, в новых регионах был проведен ряд эколого-просветительских мероприятий: субботники, экозабеги, лекции и высадка деревьев.
Более двух тысяч человек приняли участие в приуроченной к празднику акции на территории детского лагеря «Артек» в Крыму. Торжества прошли и во Владивостоке, где для жителей и гостей города организовали концерт и интерактивную фотовыставку. В Анадыре на сцене исполняли песни и стихи, написанные поэтами Донбасса.
В Москве состоялся митинг-концерт, который посетили 65 тысяч человек. На Красной площади выступили Лариса Долина, Олег Газманов, Александр Маршал, Надежда Бабкина, Николай Басков, Денис Майданов, Зара и SHAMAN.
Самые яркие кадры торжеств по случаю Дня воссоединения — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Активисты регионального отделения МГЕР развернули флаг РФ на площади Победы в Мелитополе в рамках празднования Дня воссоединения новых регионов с Россией
Фото: Пресс-служба МДЦ «Артек»/РИА Новости
Участники акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, на территории Международного детского центра «Артек» в Крыму
Фото: Александр Сухов/РИА Новости
Женщина с ребенком с российским флагами на одной из улиц Мариуполя.
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Женщина на праздновании Дня воссоединения новых регионов с Россией в Челябинске
Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости
Участники фестиваля «Ай-Петри» разворачивают полосы ткани в цветах российского флага во время акции, посвященной Дню воссоединения, Республика Крым
Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Девушки наносят аквагрим с символикой РФ во время праздничных мероприятий в Луганске, посвященных Дню воссоединения новых регионов с Россией
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Участники флешмоба, посвященного Дню воссоединения новых регионов с Россией, в сквере Саши Филиппова в Волгограде
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Участник автопробега, посвященного Дню воссоединения новых регионов с Россией, в Новосибирске
Фото: Пресс-служба МДЦ «Артек»/РИА Новости
Участники акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, на территории Международного детского центра «Артек» в Крыму
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню воссоединения новых регионов с Россией, в Челябинске
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Участники на финише автопробега, посвященного Дню воссоединения новых регионов с Россией, перед зданием бывшего городского аэропорта в Новосибирске
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Участники митинга, посвященного Дню воссоединения новых регионов с Россией, во Владивостоке
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Актер Александр Олешко выступает на праздничном концерте «Одна страна, одна семья, одна Россия!» на Красной площади в Москве
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Певица Надежда Бабкина (в центре) и артисты театра «Русская песня» выступают на праздничном концерте «Одна страна, одна семья, одна Россия!» на Красной площади в Москве
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков (в центре) выступает на праздничном концерте «Одна страна, одна семья, одна Россия!» на Красной площади в Москве
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Певец Александр Маршал выступает на праздничном концерте «Одна страна, одна семья, одна Россия!» на Красной площади в Москве
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Певцы Хабиб и Варвара выступают на праздничном концерте «Одна страна, одна семья, одна Россия!» на Красной площади в Москве
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Зрители на праздничном концерте «Одна страна, одна семья, одна Россия!» на Красной площади в Москве
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов выступает на праздничном концерте «Одна страна, одна семья, одна Россия!» на Красной площади в Москве
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Певец Денис Майданов выступает на праздничном концерте «Одна страна, одна семья, одна Россия!» на Красной площади в Москве
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Музыкант Александр Ф. Скляр выступает на праздничном концерте «Одна страна, одна семья, одна Россия!» на Красной площади в Москве
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Певец Николай Басков выступает на праздничном концерте «Одна страна, одна семья, одна Россия!» на Красной площади в Москве
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на праздничном концерте «Одна страна, одна семья, одна Россия!» на Красной площади в Москве
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков (в центре) выступает на праздничном концерте «Одна страна, одна семья, одна Россия!» на Красной площади в Москве