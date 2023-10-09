«Как в Киеве в 1941 году»: что говорят жители о войне в Израиле Релоканты и местные рассказали NEWS.ru, что происходит в городах

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Полицейские на улицах Иерусалима

7 октября палестинские боевики из ХАМАС атаковали Израиль. Они запустили ракеты по югу и центру страны. В ответ на их действия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о старте операции «Железные мечи». Местные власти заявили, что страна находится в состоянии войны. NEWS.ru пообщался с русскими релокантами в Израиле и местными жителями и узнал о ситуации в разных городах после начала боевых действий.

Владимир Глоцер, Хайфа: «Допускаем, что какие-то ракеты полетят с севера»

— У нас все спокойно, так как это север Израиля, а не юг, на который было совершено нападение. На севере Израиля опасаются, что к ХАМАСУ присоединится [проиранская шиитская группировка] «Хезболла», которая обитает в Ливане, у северной границы Израиля. Власти и местные жители готовятся к ядерным ударам. Обычные люди собирают тревожные чемоданчики с перекусом, водой, зарядными устройствами, техникой, деньгами и документами. Власти открывают бомбоубежища и призывают следить за уведомлениями службы командования тыла (они оповещают о землетрясениях, ракетных ударах и прочих ЧП, у всех на телефоны скачаны соответствующие приложения).

Как будет дальше развиваться ситуация, мы не знаем, допускаем, что какие-то ракеты полетят с севера. Плюс с юга часть террористов разъехались по стране. В теории можно ожидать, что они смогут атаковать с огнестрельным оружием где угодно. И это беспрецедентно — долгие годы они нападали разве что с ножами. Люди готовятся, покупают в личное пользование огнестрельное оружие — здесь нередки случаи, когда люди сами, еще до приезда полиции, ликвидировали террористов.

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press Трамваи в Иерусалиме

С., пенсионерка, город Ашдод, близко к сектору Газа: «Подобного варварства эта страна не знала в своей истории»

— Мне 87 лет, живу в городе Ашдод. Это берег Средиземного моря, и это уже небезопасная зона на сегодня (до границы с Газой немногим более 20 километров. — NEWS.ru).

Свет, вода, интернет, прочие коммуникации пока в полном порядке, магазины в первый день обстрела не работали, но это была суббота, да еще и праздник Дарования Торы. Вчера и сегодня все работают, по крайней мере возле моего дома, перебоев с продуктами не заметила, все покупки (мясо, сливки, персики, лук, шпинат, постное масло) сделала легко, очереди не было. Сирены звучат с частотой обстрелов, в субботу, 7 октября, с 06:30 утра, думала сначала, что это учения. До этого я успела выгулять собаку, сирены почти не прекращались долго еще после обеда, потом появились ощутимые перерывы.

Мое первое воспоминание в жизни — сирена была началом Великой отечественной войны в 1941 году в Киеве, которую я пережила ребенком в СССР. Сегодня служба тыла требует, чтобы жители пользовались бомбоубежищами. У многих они есть в квартире, многие идут в общественные, другие игнорируют. Люди очень возмущены, но все настроены на победу. Учебные заведения, включая детские сады, не работают. Собираться под открытым небом разрешено до 50 человек, в закрытом пространстве — до 10.

Нам все время говорят, что достижение победы займет время, что террористов уже всех изловили, может быть, осталось пять — семь человек, которые рассосались по стране. Переживаем за женщин и детей, которых взяли в заложники, их много. Коренные жители подтверждают мое мнение, что подобного наглого варварства эта страна не знала в своей истории.

Максим Назаров, север Израиля: «Советуют держаться поближе к бомбоубежищам»

— Я живу в небольшом поселении. У нас пока особо ничего не было — ни прилетов, ни насильственных действий. Но людей уже третий день нет на улицах. Сначала это был шаббат, а по субботам с утра улицы тут бывают пустыми сами по себе и народ выбирается наружу обычно к вечеру. На этот раз вечером почти никто не гулял, народа очень мало. Я выхожу с детьми на площадку, пока все нормально, гулять не запрещено, продуктовые магазины работают. Занятия в школах и кружках отменены до среды. И, наверное, если ничего не произойдет, то начнется возвращение к обычной жизни.

В нашу часть города, как говорят, ввели военных. Жителям советуют держаться поближе к бомбоубежищам, потому что непонятна ситуация с Ливаном и «Хезболлой» — захочет она пострелять или не захочет. Но на границе уже много войск стоит, так что я думаю, вряд ли что-то случится.

Уличного насилия в наших краях не было. Был лишь один инцидент: задержали какого-то чувака, и тут же в районных чатах появились сообщения, что это якобы арабский террорист. Потом власти опровергли эту информацию.

Очевидно, что проблема Газы и ее жителей существовала десятки лет — за забором жили два миллиона нищих людей. Я бы не сказал, что Израиль на 100% в этом виноват, но доля ответственности на нем есть, и из-за того, что проблема долго не решалась, там формировались какие-то безумные и отмороженные люди, способные на такое. Конечно, там надо установить какую-то нормальную общественную систему.

Другой момент: на безопасность в Израиле тратятся огромные деньги, люди платят высокие налоги, все дорого. При этом система эпически проморгала нападение с космическим количеством жертв. У многих израильтян возникают большие вопросы, на что именно уходят эти средства.

Ощущение такое, что сейчас бойцов ХАМАС разобьют, потому что Газа имеет размер 12 на четыре километра и там особо не спрячешься. Атака исламистов очень сильно разозлила израильтян — только что стало известно, что 300 тысяч человек были мобилизованы в армию, и остается надеяться, что самые ужасные события позади.

Борис Миронюк, Хайфа: «Готовимся к тому, что со стороны Ливана тоже начнется»

— Здесь все спокойно, никаких нападений не было. Есть опасность со стороны границы с Ливаном, но пока она не реализовалась. Меры безопасности стандартные: есть убежище, есть сирена — ничего из этого в работе я не видел. Власти города распространяют информацию на русском языке: сообщают о ситуации в регионе, делают памятки и так далее. Это удобно. Люди сейчас пытаются помочь пострадавшим. Сюда, насколько я понимаю, приезжают люди с юга, где сейчас реальная опасность, и жители пускают их жить. Многие сдают кровь. Готовимся на всякий случай к тому, что со стороны Ливана тоже начнется. Оценивать перспективы развития войны я не стану — недостаточно хорошо в этом разбираюсь.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

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