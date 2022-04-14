Как в 41-м на Красной площади: депутат о возвращении «Бессмертного полка»

Депутат Госдумы Виктор Соболев заявил NEWS.ru, что возвращение шествия «Бессмертного полка» в очный формат «очень важно с моральной точки зрения». Парламентарий сравнил его проведение на фоне специальной военной операции РФ на Украине с парадом 1941-го на Красной площади, «когда немцы стояли в нескольких километрах от Москвы». Таким образом он прокомментировал выступление организаторов акции, заявивших, что «Бессмертный полк» в 2022-м пройдёт в традиционном режиме — на улицах РФ.

Я думаю, это очень важно с моральной точки зрения, как в 1941-м на Красной площади прошёл парад наших войск, а немцы стояли в нескольких километрах от Москвы. Какое моральное воздействие было на наших солдат и офицеров! [Сейчас] это может быть не столь масштабно, но единение нашей стране необходимо. Я сейчас в Сибири работаю, здесь все поддерживают нашу специальную военную операцию на Украине, — добавил Соболев.

В 2020 и 2021 годах шествия не проводились на фоне пандемии COVID-19. Акция «Бессмертный полк» является общественной. Россияне и жители разных стран участвуют в ней для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Ежегодно 9 мая или в ближайшие к нему даты люди проходят колонной, держа в руках фотографии своих близких.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ещё рано говорить об участии главы государства Владимира Путина в акции «Бессмертный полк», передаёт ТАСС. Ранее представитель Кремля сообщил, что празднование Дня Победы в 2022 году пройдёт в стране в традиционном формате.