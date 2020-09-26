В Роскачестве напомнили, как уберечься от телефонных мошенников

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Никакую конфиденциальную информацию нельзя сообщать по телефону незнакомцам, кем бы они ни представились. Об этом напомнил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов. Вместе с тем он развенчал распространённый миф о том, что опасно говорить собеседнику слово «да».

Неизвестным не следует разглашать номера банковских карт, CVC-коды, коды из СМС, а также паспортные данные. Если позвонил якобы представитель банка, говорить ему вообще ничего не стоит, в том числе кодовое слово. Лучше самостоятельно перезвонить в банк по официальному номеру.

Что касается страшилки, связанной со словом «да», то считается, что его нельзя произносить, чтобы мошенники не записали ответ, а затем не совершили финансовую аферу, выполнив голосовое подтверждение личности. Однако на самом деле для всех серьёзных операций требуется двухфакторная аутентификация. Для этого злоумышленнику потребуется как минимум ещё и завладеть телефоном жертвы, объяснил специалист.

Теоретически мошенники могут смонтировать утвердительные ответы с другими репликами и потом шантажировать этим монтажом. На практике, однако, это крайне маловероятный и легко опровергаемый сценарий, — цитирует Куканова ПРАЙМ.

Он добавил, что для живого разговора с оператором использование заранее записанных фраз также принесёт мало пользы.

Впрочем, кодовое слово и фразу «я подтверждаю» на всякий случай всё же не следует говорить незнакомцам. А вот «да» можно отвечать смело, считает эксперт.