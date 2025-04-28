Кныши — традиционные белорусские пирожки с картошкой из дрожжевого теста. В зависимости от региона и предпочтений кныши готовят с картофелем, творогом, гречкой, капустой или мясом. Сегодня мы предлагаем классический вариант кнышей с картофельной начинкой и поджаренным луком — получится сытное и ароматное блюдо национальной кухни. Следуйте простому пошаговому рецепту!
Ингредиенты
Для теста:
- молоко — 250 мл;
- дрожжи — чайная ложка;
- сахар — столовая ложка;
- соль — половина чайной ложки;
- яйцо — 1 шт.;
- масло сливочное — 50 г;
- мука — 450 г.
Начинка:
- картофель — полкило;
- лук — 2 шт.;
- масло растительное — 2 столовые ложки;
- соль и перец — на вкус.
Способ приготовления
- В подогретом молоке растворите сахар и дрожжи. Оставьте их на 10 минут. Отправьте к ним яйцо, масло, соль и муку. Замесите мягкое тесто, оставьте подниматься на полтора часа.
- Сварите картофель, сделайте пюре. Смешайте с картофелем обжаренный лук. Посолите и поперчите начинку на вкус, дайте немного остыть.
- Раскатайте из теста несколько одинаковых лепешек. В центр положите начинку, защипните края, переверните и слегка придавите.
- Поместите кныши на противень и дайте постоять 20 минут. После смажьте яйцом, выпекайте при 180 градусах около получаса.
Ранее мы рассказывали, как приготовить татарскую версию пирожков с картошкой под названием беренге тэкесе.
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