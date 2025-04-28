Кныши — традиционные белорусские пирожки с картошкой из дрожжевого теста. В зависимости от региона и предпочтений кныши готовят с картофелем, творогом, гречкой, капустой или мясом. Сегодня мы предлагаем классический вариант кнышей с картофельной начинкой и поджаренным луком — получится сытное и ароматное блюдо национальной кухни. Следуйте простому пошаговому рецепту!