Кныши — традиционные белорусские пирожки с картошкой из дрожжевого теста. В зависимости от региона и предпочтений кныши готовят с картофелем, творогом, гречкой, капустой или мясом. Сегодня мы предлагаем классический вариант кнышей с картофельной начинкой и поджаренным луком — получится сытное и ароматное блюдо национальной кухни. Следуйте простому пошаговому рецепту!

Ингредиенты

Для теста:

  • молоко — 250 мл;
  • дрожжи — чайная ложка;
  • сахар — столовая ложка;
  • соль — половина чайной ложки;
  • яйцо — 1 шт.;
  • масло сливочное — 50 г;
  • мука — 450 г.

Начинка:

  • картофель — полкило;
  • лук — 2 шт.;
  • масло растительное — 2 столовые ложки;
  • соль и перец — на вкус.

Способ приготовления

  1. В подогретом молоке растворите сахар и дрожжи. Оставьте их на 10 минут. Отправьте к ним яйцо, масло, соль и муку. Замесите мягкое тесто, оставьте подниматься на полтора часа.
  2. Сварите картофель, сделайте пюре. Смешайте с картофелем обжаренный лук. Посолите и поперчите начинку на вкус, дайте немного остыть.
  3. Раскатайте из теста несколько одинаковых лепешек. В центр положите начинку, защипните края, переверните и слегка придавите.
  4. Поместите кныши на противень и дайте постоять 20 минут. После смажьте яйцом, выпекайте при 180 градусах около получаса.

Ранее мы рассказывали, как приготовить татарскую версию пирожков с картошкой под названием беренге тэкесе.
 

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