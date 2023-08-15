Как Навка оправдала слова Исинбаевой про воинское звание в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Навка

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что спортсменка Елена Исинбаева не заслужила критику. Как фигуристка оправдала легкоатлетку за высказывания о том, что ее воинское звание в России носит номинальный характер?

Что сказала Елена Исинбаева о своем звании майора

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева в июле 2023 года сообщила, что с сентября возобновит работу в Международном олимпийском комитете (МОК), членом которого является с 2016 года.

«Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023 года возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у МОК нет никаких сомнений и не под какие статьи и санкции я не попадаю», — отметила спортсменка.

Исинбаева также уточнила, что никогда не занималась политикой в России, и прокомментировала свое звание майора Вооруженных сил РФ.

«До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ», — объяснила она.

В ответ на заявление легкоатлетки депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова потребовала от Елены Исинбаевой объяснений.

«Я хочу, чтобы Лена сама все объяснила. Она — человек статусный. Я буду вправе ее обсуждать, если сама от нее услышу что-то. Пока это был какой-то пост, сама ли она его написала, неизвестно. Я считаю, что она должна сама все объяснить, чтобы развеять все слухи», — сказала Журова.

Как Татьяна Навка оправдала Елену Исинбаеву

Татьяна Навка заявила, что не поддерживает критику в адрес Елены Исинбаеваой из-за ее решения строить карьеру за границей. Фигуристка уверена, что членство легкоатлетки в МОК может быть полезным для российских спортсменов, которые на сегодняшний день могут участвовать в международных соревнованиях исключительно под нейтральным флагом.

«Что касается ее работы в МОК — очень важно ее продолжать. Сейчас у нас весьма и весьма ограниченные возможности по работе в международных спортивных организациях. И мы должны использовать эти возможности максимально эффективно. Она такую возможность имеет, и у меня нет никакого сомнения, что она будет использовать свои возможности для нашей страны. А что касается эмоциональных воплей — это удел тех людей, которые ничего не понимают в спорте высших достижений», — отметила Навка.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду считает, что Исинбаева не заслужила критику за слова о том, что ее военные звания носят номинальный характер. Она напомнила, что спортсменка принесла России много побед.

«Реакция по поводу Исинбаевой, честно говоря, не поддается пониманию. Давайте не забывать, что в честь этой великой спортсменки много-много раз играл российский гимн на крупных международных соревнованиях и все слушали его, стоя с гордостью, и всегда восхищались ей», — подчеркнула фигуристка.

Бывший тренер Елены Исинбаевой Виталий Петров попросил не называть легкоатлетку «врагом народа», отметив, что она принесла славу стране и сейчас имеет право жить там, где хочет.

«Почему нужно человеку запрещать, куда ехать, где жить, даже что говорить? Спортсмены всегда за хорошую и мирную жизнь между странами, за дружбу, а сейчас ставят правила и решают, кто предатель, а кто нет. Она не предатель», — сказал тренер.

По информации СМИ, Исинбаева с 2021 года не живет в России. Она переехала на Канарские острова, где у нее есть вид на жительство. По данным журналистов, в собственности легкоатлетки находится дом на Тенерифе площадью около 200 квадратных метров, имущество в курортном городе Кальяо Сальвахе и автомобиль, зарегистрированный на имя супруга — бывшего метателя копья Никиты Петинова.

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