«Как свиноматка!»: Жириновский о судьбе многодетных матерей

По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, женщинам не стоит рожать много детей, и описал судьбу многодетных, сравнив их со свиноматками. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, политик заявил об этом в ходе беседы со студентами.

Да и много. Всю жизнь рожать, как свиноматка! Одного, второго, третьего, сколько там, двенадцать, пятнадцать, шестнадцать... И лежи в роддоме, а он гуляет, с мужиками отмечает рождение очередного ребёнка, — заявил Жириновский.

Таким образом он бурно отреагировал на реакцию девушек, которые кричали «Да!» в ответ на вопрос, стоит ли заводить детей. Он также отметил, что женщине придётся готовить на всю большую семью, убираться, а домашний труд — самый тяжёлый, но его никто не ценит.

Ранее во вторник Минкульт РФ выпустил документ, в котором министерство сформулировало цели и задачи государственной политики России в cфере «духовно-нравcтвенных ценностей», проект указа был опубликован на портале нормативных правовых актов. В проекте перечиcляются «чуждые» государству ценности, которые, по мнению составителей, деструктивно влияют на развитие cтраны. К таким ценностями чиновники отнесли «культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицания идеалов патриотизма, cлужения Отечеству и продолжению рода».