Как сохранить торт свежим на сутки и дольше — простой лайфхак с обычным ломтиком хлеба без затрат

Не всегда удается съесть целый торт за один раз, и уже через несколько часов десерт начинает подсыхать. Но есть простой способ, который поможет сохранить текстуру и внешний вид торта почти как в день покупки. Лайфхак не требует специальных приспособлений и работает с обычным пшеничным хлебом.

Для этого используют кусочки тостового хлеба: их прикладывают к срезам торта, где нет крема или глазури, и при необходимости фиксируют зубочистками. Хлеб постепенно отдаёт влагу, а торт остается мягким и нежным, не теряя привлекательности. Через сутки разница с только что разрезанным десертом минимальна.

Чтобы метод был максимально эффективен, храните торт в холодильнике при подходящей температуре, закрывайте крышку плотно, избегая доступа воздуха и посторонних запахов. Такой простой трюк позволяет наслаждаться качественным тортом дольше и не переживать, что десерт подсохнет уже на следующий день.

